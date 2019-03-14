Свитолина вышла в полуфинал супертурнира в США

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (6) впервые в карьере вышла в полуфинал супертурнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США) с призовым фондом 9 млн долларов.

В матче 1/4 финала 24-летняя одесситка обыграла в трех партиях 61-ю ракетку рейтинга WTA Маркету Вондроушову – 4:6, 6:4, 6:4.

Элина Свитолина Twitter WTA

Поединок продлился 2 часа 12 минут. На счету Свитолиной – 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 6 брейк-пойнтов из 11. Вондроушова совершила 2 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

"Сегодня самым важным было бороться за каждый мяч и стараться выполнить на один удар больше соперницы. Этот матч не был идеальным, но я боролась. Мне нужно было оставаться в игре. В концовке такой настрой помог мне найти свой шанс, и я его использовала", – прокомментировала свой успех украинка.

За выход в финал Элина сразится с 18-летней канадкой Бьянкой Андрееску, разгромившей испанку Гарбинье Мугурусу (20) – 6:0, 6:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Свитолина в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе уверенно переиграла австралийку Дарью Гаврилову – 7:5, 6:4.

В четвертом круге Элина в трех сетах добыла непростую победу над австралийской теннисисткой Эшли Барти(12) – 7:6 (10:8), 5:7, 6:4.

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