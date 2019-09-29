Свитолина перевернула матч и добыла драматичную победу на турнире в Китае

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина драматично стартовала на турнире WTA в китайском Пекине (28 сентября - 6 октября) с призовым фондом $8 300 000.
В двухчасовом матче первого круга третья ракетка мира обыграла Анастасию Севастову (№19) из Латвии - 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Проиграв первую партию на тай-брейке, 25-летняя одесситка смогла перевернуть поединок и просто уничтожила соперницу в следующих двух сетах.
Анастасия Севастова
Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Элина Свитолина
За выход в третий круг соревнований Свитолина сыграет с хозяйкой кортов Ван Яфань, которая со счётом 6:1, 6:2 обыграла соотечественницу — Синьюй Ван (WC).
Through in three!@ElinaSvitolina triumphs 6-7(4), 6-1, 6-2 against Sevastova!— WTA (@WTA) September 29, 2019
Through to Round 2 of the @chinaopen!#ChinaOpen pic.twitter.com/NEMYIyrfrG
Ранее на этом же турниру свою победу добыла еще одна украинка. Даяна Ястремская за 55 минут разгромила Каролин Гарсия (Франция) 6:1, 6:1.
В 1/16 финала 19-летняя одесситка 30 сентября сразится с француженкой Кики Бертенс (8 WTA).
Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина борется за важные очки, которые могут позволить ей подняться в чемпионской гонке WTA и отобраться на Итоговый турнир.
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