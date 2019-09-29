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29 сентября • обновлено в 15:53
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Свитолина перевернула матч и добыла драматичную победу на турнире в Китае

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина драматично стартовала на турнире WTA в китайском Пекине (28 сентября - 6 октября) с призовым фондом $8 300 000.

В двухчасовом матче первого круга третья ракетка мира обыграла Анастасию Севастову (№19) из Латвии - 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Проиграв первую партию на тай-брейке, 25-летняя одесситка смогла перевернуть поединок и просто уничтожила соперницу в следующих двух сетах.

Анастасия Севастова

Анастасия Севастова

Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

За выход в третий круг соревнований Свитолина сыграет с хозяйкой кортов Ван Яфань, которая со счётом 6:1, 6:2 обыграла соотечественницу — Синьюй Ван (WC).

Ранее на этом же турниру свою победу добыла еще одна украинка. Даяна Ястремская за 55 минут разгромила Каролин Гарсия (Франция) 6:1, 6:1.

В 1/16 финала 19-летняя одесситка 30 сентября сразится с француженкой Кики Бертенс (8 WTA).

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Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина борется за важные очки, которые могут позволить ей подняться в чемпионской гонке WTA и отобраться на Итоговый турнир.

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Тема
WTA
Персоны
Элина Свитолина Даяна Ястремская
Место
Китай Пекин
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