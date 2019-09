Свитолина перевернула матч и добыла драматичную победу на турнире в Китае

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина драматично стартовала на турнире WTA в китайском Пекине (28 сентября - 6 октября) с призовым фондом $8 300 000.

В двухчасовом матче первого круга третья ракетка мира обыграла Анастасию Севастову (№19) из Латвии - 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

Проиграв первую партию на тай-брейке, 25-летняя одесситка смогла перевернуть поединок и просто уничтожила соперницу в следующих двух сетах.

Свитолина 2 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету Севастовой 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

За выход в третий круг соревнований Свитолина сыграет с хозяйкой кортов Ван Яфань, которая со счётом 6:1, 6:2 обыграла соотечественницу — Синьюй Ван (WC).

