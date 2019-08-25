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Стало известно состояние британского боксера, госпитализированного после нокаута от Ковалева

1.6т Читать материал на украинском

У британского боксера Энтони Ярда не обнаружили проблем со здоровьем после нокаута в поединке против Сергея Ковалева.

Как сообщил журналист Василий Конов, 28-летнего лондонца уже отпустили из челябинской больницы, куда он попал сразу после боя.

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Ковалев - Ярд: весь бой на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Ярд проиграл российскому чемпиону мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (34-3-1, 29 КО).

Встреча на Traktor Arena в Челябинске завершилась в 11-м раунде.

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Персоны
Энтони Ярд боксер Сергей Ковалев
Место
Россия Челябинск
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот и славненько. Хотя прилетело ему качественно!!!
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