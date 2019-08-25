Стало известно состояние британского боксера, госпитализированного после нокаута от Ковалева

У британского боксера Энтони Ярда не обнаружили проблем со здоровьем после нокаута в поединке против Сергея Ковалева.

Как сообщил журналист Василий Конов, 28-летнего лондонца уже отпустили из челябинской больницы, куда он попал сразу после боя.

Обследование в больнице не выявило проблем со здоровьем у Ярда после нокаута в бою с Ковалевым🙏 pic.twitter.com/h7VH9PxL4R — Василий Конов-jr (@vasily_konov) August 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Ярд проиграл российскому чемпиону мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (34-3-1, 29 КО).

Встреча на Traktor Arena в Челябинске завершилась в 11-м раунде.

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