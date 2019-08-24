The International 2019: результаты, расписание и сетка плей-офф ЧМ по Dota 2 24 августа

В китайском Шанхае стартовали решающие стадии чемпионата мира по Dota 2 – The International 2019, призовой фонд которого составляет 33 миллиона долларов.

16 команд были разбиты на верхнюю и нижнюю сетки, причем победители групп могли выбирать первого соперника в плей-офф.

24 августа определится первый участник грандфинала. Вашему вниманию расписание игрового дня.

5:40 – Нижняя сетка, четвертый раунд. Vici Gaming (Китай) – Team Secret (Европа)

8:40 – Верхняя сетка, финал. PSG.LGD (Китай) – OG (Европа)

12:40 – Нижняя сетка, полуфинал. Team Liquid (Европа) – TBD

Как сообщал OBOZREVATEL, российская команда Virtus.pro сенсационно вылетела с The International 2019, вчистую проиграв аутсайдерам из Китая.

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