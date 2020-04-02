Российские бойцы решили сорвать турнир UFC 249

Российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов приняли решение не лететь на турнир UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

Как сообщает издание Советский спорт, от поездки на соревнования отказалась вся российская команда.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов Fightnews.info

Напомним, что Махачев должен был драться с американцем Александером Эрнандесом, а для двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова этот поединок мог быть дебютным в UFC. Соперником Умара должен был стать Азур Хантер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб объявил, что не полетит на главный бой UFC 249 против Тони Фергюсона, поскольку не хочет рисковать здоровьем.

СМИ также назвали бойца, который с большой вероятностью заменит Нурмагомедова, а глава UFC Дэйна Уайт пообещал, что турнир состоится в запланированную дату.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!