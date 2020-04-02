Главная Новости
2 апреля • обновлено в 11:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российские бойцы решили сорвать турнир UFC 249

1.5т
Читать материал на украинском

Российские бойцы смешанных единоборств Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов приняли решение не лететь на турнир UFC 249, который запланирован на 18 апреля.

Как сообщает издание Советский спорт, от поездки на соревнования отказалась вся российская команда.

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов

Ислам Махачев и Умар Нурмагомедов

Fightnews.info

Напомним, что Махачев должен был драться с американцем Александером Эрнандесом, а для двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова этот поединок мог быть дебютным в UFC. Соперником Умара должен был стать Азур Хантер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хабиб объявил, что не полетит на главный бой UFC 249 против Тони Фергюсона, поскольку не хочет рисковать здоровьем.

СМИ также назвали бойца, который с большой вероятностью заменит Нурмагомедова, а глава UFC Дэйна Уайт пообещал, что турнир состоится в запланированную дату.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "UFC" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
г.внорасия идет нах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Газмяс Омский
Газмяс Омский
США закрыли любое авиасообщение, а у х0хлов виноваты русские бойцы.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Правильно сделали
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Сезон УПЛ 2019/20 не будет доигран, а места в таблице будут распределены голосованием клубов до 1.09.2020
1.25 Сделать ставку
Хотя бы одна сборная откажется от участия в перенесенном Евро 2020
6.00 Сделать ставку
Лаутаро Мартинес перейдет в Барселону в летнее трансферное окно
2.61 Сделать ставку
Тони Фергюсон
VS
Джастин Гейджи
Победа Фергюсона
1.64 Сделать ставку
Месси станет обладателем Золотого мяча-2020
3.24 Сделать ставку
Леброн Джеймс станет самым результативным игроком в истории NBA
1.29 Сделать ставку
Билли Айлиш победит на Грэмми-2021 более чем в 2.5 номинациях
2.00 Сделать ставку
В прокат до 1 января 2022 года выйдет художественный фильм про коронавирус
1.74 Сделать ставку
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку