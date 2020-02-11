"Победоносие в трусах": в России прошел нелепый турнир к "75-летию Победы"

В российском Красноярске прошел "военно-патриотический фестиваль", которым красноярцы поддержали всероссийскую акцию "Лыжня России". В нем приняли участие более 2,5 тысяч человек.
Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)
newslab.ru
Как сообщает newslab.ru, событие было посвящено "75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне", а главным стартом стал массовый забег в ретро-костюмах "Лыжный батальон Победы" на дистанцию 2020 метров.
Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)
newslab.ru
Поучаствовать в гонке и на своем примере продемонстрировать спортивный дух региона приехали первые лица города и края. Так, глава Красноярска Сергей Еремин пришел на забег в форме офицера.
Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)
newslab.ru
Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)
newslab.ru
При этом костюмы некоторых участников "военно-патриотического мероприятия" вызывали недоумение по другому поводу: одна из участниц выехала на старт в нижнем белье.
Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)
newslab.ru
Очередной приступ "военно-патриотического угара" жестко раскритиковали в сети. Так, украинский блогер Анатолий Штирлиц написал в Twitter: "Победоносие за поребриком набирает оборотов. Лыжный батальон победы. Мрак".
Побєдоносіє запоребриком набирає обертів. Лижний батальйон пабєди. Мрак— Анатолий Штирлиц (@Shtirlitz53) February 11, 2020
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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из детсадов Москвы развесили календари к "75-летию Победы в Великой Отечественной войне", где изображены окровавленные дети в образе фронтовиков.
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