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11 февраля • обновлено в 20:04
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"Победоносие в трусах": в России прошел нелепый турнир к "75-летию Победы"

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В российском Красноярске прошел "военно-патриотический фестиваль", которым красноярцы поддержали всероссийскую акцию "Лыжня России". В нем приняли участие более 2,5 тысяч человек.

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

newslab.ru

Как сообщает newslab.ru, событие было посвящено "75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне", а главным стартом стал массовый забег в ретро-костюмах "Лыжный батальон Победы" на дистанцию 2020 метров.

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

newslab.ru

Поучаствовать в гонке и на своем примере продемонстрировать спортивный дух региона приехали первые лица города и края. Так, глава Красноярска Сергей Еремин пришел на забег в форме офицера.

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

newslab.ru

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

newslab.ru

Новости
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При этом костюмы некоторых участников "военно-патриотического мероприятия" вызывали недоумение по другому поводу: одна из участниц выехала на старт в нижнем белье.

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

Ретро-забег "Лыжный батальон Победы" в Красноярске (Россия)

newslab.ru

Очередной приступ "военно-патриотического угара" жестко раскритиковали в сети. Так, украинский блогер Анатолий Штирлиц написал в Twitter: "Победоносие за поребриком набирает оборотов. Лыжный батальон победы. Мрак".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из детсадов Москвы развесили календари к "75-летию Победы в Великой Отечественной войне", где изображены окровавленные дети в образе фронтовиков.

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Автор
Денис Карпов
Тема
День Победы
Место
Россия Красноярск
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Крым Андрей
Крым Андрей
Не удивителен возмущённый вой и мычание чубатого скота. Для них чествование побед и достижений - нонсенс. У них празднуют только поминки и очередную дату из многих, когда этих терпил в очередной раз кто-то оттрахал.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И триколор это флаг Власова))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И ещё деды руцких воевали за локотскую республику)))9
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