МакГрегор - Серроне: онлайн видеотрансляция UFC 246

В ночь на воскресенье, 19 января, в Лас-Вегасе в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246 сойдутся Конор МакГрегор и Дональд Ковбой Серроне.

Ориентировочное начало – в 07:00 по киевскому и в 08:00 по московскому времени в воскресенье, 19 января.

В прямом эфире бой МакГрегор - Серроне можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Плеер с трансляцией доступен в этой новости ниже.

Вашему вниманию полное расписание боев.

Ранние прелимы (01:15 по киевскому времени)

Полутяжелый вес (до 90,3 кг): Алекса Камур (Босния и Герцеговина) — Джастин Ледет (США)

Женщины, наилегчайший вес (до 56,7 кг): Сабина Мазо (Колумбия) — Джей Джей Олдрич (США)

Прелимы (03:00 по киевскому времени)

Женщины, наилегчайший вес (до 56,7 кг): Мэйси Барбер (США) — Роксанн Модаффери (США)

Полулегкий вес (до 65,8 кш): Андре Фили (США) — Содик Юсуф (Нигерия)

Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Тим Эллиотт (США) — Аскар Аскаров (Россия)

Легкий вес (до 70,3 кг): Дрю Добер (США) — Насрат Хакпараст (Германия)

Главный кард (05:00 по киевскому времени)

Полусредний вес (до 77,1 кг): Конор Макгрегор (Ирландия) — Дональд Серроне (США)

Женщины, легчайший вес (до 61,2 кг): Холли Холм (США) — Ракель Пеннингтон (США)

Тяжелый вес (свыше 93 кг): Алексей Олейник (Россия) — Морис Грин (США)

Легчайший вес (до 61,2 кг): Брайан Келлехер (США) — Оудэ Осборн (Ямайка)

Легкий вес (до 70,3 кг): Энтони Петтис (США) — Диего Феррейра (Бразилия)

Как сообщал OBOZREVATEL,у букмекеров МакГрегор считается фаворитом поединка против американца Дональда Серроне.

В своем последнем поединке, который прошел в октябре 2018 года, Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.

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