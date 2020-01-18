МакГрегор - Серроне: онлайн видеотрансляция UFC 246

В ночь на воскресенье, 19 января, в Лас-Вегасе в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 246 сойдутся Конор МакГрегор и Дональд Ковбой Серроне.
Ориентировочное начало – в 07:00 по киевскому и в 08:00 по московскому времени в воскресенье, 19 января.
В прямом эфире бой МакГрегор - Серроне можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine. Плеер с трансляцией доступен в этой новости ниже.
Вашему вниманию полное расписание боев.
Ранние прелимы (01:15 по киевскому времени)
Полутяжелый вес (до 90,3 кг): Алекса Камур (Босния и Герцеговина) — Джастин Ледет (США)
Женщины, наилегчайший вес (до 56,7 кг): Сабина Мазо (Колумбия) — Джей Джей Олдрич (США)
Прелимы (03:00 по киевскому времени)
Женщины, наилегчайший вес (до 56,7 кг): Мэйси Барбер (США) — Роксанн Модаффери (США)
Полулегкий вес (до 65,8 кш): Андре Фили (США) — Содик Юсуф (Нигерия)
Наилегчайший вес (до 56,7 кг): Тим Эллиотт (США) — Аскар Аскаров (Россия)
Легкий вес (до 70,3 кг): Дрю Добер (США) — Насрат Хакпараст (Германия)
Главный кард (05:00 по киевскому времени)
Полусредний вес (до 77,1 кг): Конор Макгрегор (Ирландия) — Дональд Серроне (США)
Женщины, легчайший вес (до 61,2 кг): Холли Холм (США) — Ракель Пеннингтон (США)
Тяжелый вес (свыше 93 кг): Алексей Олейник (Россия) — Морис Грин (США)
Легчайший вес (до 61,2 кг): Брайан Келлехер (США) — Оудэ Осборн (Ямайка)
Легкий вес (до 70,3 кг): Энтони Петтис (США) — Диего Феррейра (Бразилия)
Как сообщал OBOZREVATEL,у букмекеров МакГрегор считается фаворитом поединка против американца Дональда Серроне.
В своем последнем поединке, который прошел в октябре 2018 года, Конор МакГрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову. Бой завершился в четвертом раунде после того, как дагестанцу удался удушающий прием.
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