Фото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакцию фанатов
Елена Исинбаева снялась в купальнике.
Знаменитая российская легкоатлетка Елена Исинбаева разместила свои фото с отдыха, вызвав бурную реакцию фанатов.
Исинбаева сфотографировалась у горной реки в слитном купальнике. "Купание в горной речке омолаживает. Течение сильное, поток сбивает с ног. Температура реки по ощущению четыре градуса, но это не точно (сравниваю с прорубью)", – написала спортсменка под постом.
"Желаю вам как следует омолодиться!" – отметил в комментариях пользователь с ником andreykozhaev. Некоторые фанаты при этом высоко оценили физическую форму бывшей спортсменки. "Гаджиевна — красотка, прекрасно выглядите!", "Очень красивая", – написали они.
Елена Исинбаева на квадроцикле Instagram Елены Исинбаевой
Елена Исинбаева в горной реке Instagram Елены Исинбаевой
Елена Исинбаева Instagram Елены Исинбаевой
Олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram раскритиковала блогеров и нарвалась на серьезную ответную критику.