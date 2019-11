Американские бойцы смешанных единоборств (MMA) Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль в воскресенье, 3 ноября, провели главный бой в рамках ивента Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.

Встреча за титул "самого жесткого ублюдка" (Baddest Motherfucker) прошла на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой Масвидаля. Бой был остановлен перед 4-м раундом из-за сильного рассечение Диаса. м

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Диас – Масвидаль.

Уже в первом раунде Хорхе ударом локтем в голову нанес жесткое рассечение оппоненту, завалив его на канвас, и несколько минут избивая. Лишь ко 2-й минуте Нейт удалось подняться и организовать свои контратаки.

