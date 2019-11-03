Американские бойцы смешанных единоборств (MMA) Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль в воскресенье, 3 ноября, провели главный бой в рамках ивента Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.
Встреча за титул "самого жесткого ублюдка" (Baddest Motherfucker) прошла на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой Масвидаля. Бой был остановлен перед 4-м раундом из-за сильного рассечение Диаса. м
Диас
OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Диас – Масвидаль.
Диас (черные трусы) - Масвидаль
Уже в первом раунде Хорхе ударом локтем в голову нанес жесткое рассечение оппоненту, завалив его на канвас, и несколько минут избивая. Лишь ко 2-й минуте Нейт удалось подняться и организовать свои контратаки.
😱 @GamebredFighter drops Diaz in the first round #UFC244 pic.twitter.com/UiGdyT08bm— ESPN MMA (@espnmma) November 3, 2019
Диас (черные трусы) - Масвидаль
Во второй 5-минутке преимущество Масвидаля было более явным. Его жесткие и быстрые двойки по печени и в голову несколько раз потрясли Диаса. создавалось впечатление, что Нэйт чего-то ожидает.
Диас (черные трусы) - Масвидаль
В третьем отрезке уже Диас активизировался, пару раз "погладив" лицо соперника. Ближе к середине периода бойцы совсем отказались от защиты и началась зрелищная рубка.
Диас (черные трусы) - Масвидаль
Перед четвертым раундом доктор осмотрел Нэйта и принял решение остановить бой из-за опасного рассечения над правым глазом.
Диас (черные трусы) - Масвидаль
Диас (черные трусы) - Масвидаль
Диас (черные трусы) - Масвидаль
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нейт Диас высмеял российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью раздетыми мужчинами в одной ванне.
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