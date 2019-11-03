Американские бойцы смешанных единоборств (MMA) Нэйт Диас и Хорхе Масвидаль в воскресенье, 3 ноября, провели главный бой в рамках ивента Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 244.

Встреча за титул "самого жесткого ублюдка" (Baddest Motherfucker) прошла на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и завершился победой Масвидаля. Бой был остановлен перед 4-м раундом из-за сильного рассечение Диаса. м

Диас

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию боя Диас – Масвидаль.

Диас (черные трусы) - Масвидаль

Уже в первом раунде Хорхе ударом локтем в голову нанес жесткое рассечение оппоненту, завалив его на канвас, и несколько минут избивая. Лишь ко 2-й минуте Нейт удалось подняться и организовать свои контратаки.

Диас (черные трусы) - Масвидаль

Во второй 5-минутке преимущество Масвидаля было более явным. Его жесткие и быстрые двойки по печени и в голову несколько раз потрясли Диаса. создавалось впечатление, что Нэйт чего-то ожидает.

Диас (черные трусы) - Масвидаль

В третьем отрезке уже Диас активизировался, пару раз "погладив" лицо соперника. Ближе к середине периода бойцы совсем отказались от защиты и началась зрелищная рубка.

Диас (черные трусы) - Масвидаль

Перед четвертым раундом доктор осмотрел Нэйта и принял решение остановить бой из-за опасного рассечения над правым глазом.

Диас (черные трусы) - Масвидаль

Диас (черные трусы) - Масвидаль

Диас (черные трусы) - Масвидаль

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Нейт Диас высмеял российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за фото с пятью раздетыми мужчинами в одной ванне.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!