Казахстанский боец Даулет Отарбаев (12-3) добыл эффектную победу на турнире по муай-тай MX Muay Xtreme. Бой против представителя Тайланда завершился в первом раунде

Фипха сумел захватить ногу казахстанца, однако тот нанес мощнейший бэкфист (раскручивающийся удар рукой), после чего таиландец упал лицом на канвас.

Этот удар является неожиданным, ввиду того, что крайне редко применяется спортсменами и защиты против него часто не наработаны.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Стивен Петерсон нокаутировал соперника бэкфистом

Эпизод произошел на турнире UFC Fight Night 159 в бою против мексиканца Мартина Браво.

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