Плевать на санкции: россияне устроили провокацию на Паралимпиаде-2018

Болельщики из РФ наплевательски отнеслись к запретам Международного паралимпийского комитета (МПК), который не разрешил использовать любую российскую символику на Паралимпиаде-2018.

Несмотря на обещанные санкции со стороны МПК, российские фанаты устроили провокацию, протащив на трибуны в Пхенчхане "триколоры". Болельщики размахивали запрещенными флагами во время матча своей команды и сборной США по керлингу, передает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на Aftenposten.

При этом сообщается, что охрана, работавшая на этой игре, не стала вмешиваться. Хотя по правилам МПК, болельщиков, развернувших флаги, следовало увести со стадиона и конфисковать символику. Им также мог грозить арест.

Напомним, что Украина завоевала 16 медалей по итогам пяти соревновательных дней на Паралимпийских играх в Пхенчхане.