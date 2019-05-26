Решена судьба главного тренера сборной России после ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировал будущее главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

Илья Воробьев Championat.com

"У всех бывают ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что было упущено, чтобы в следующем году завоевать чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него действующий контракт", — приводит слова Третьяка РИА Новости.

Напомним, что сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

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