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/Новости хоккея

Решена судьба главного тренера сборной России после ЧМ по хоккею

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировал будущее главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

Илья Воробьев

Илья Воробьев

Championat.com

"У всех бывают ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чём недоработали. Сделать выводы, что было упущено, чтобы в следующем году завоевать чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него действующий контракт", — приводит слова Третьяка РИА Новости.

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Напомним, что сборная России по буллитам обыграла команду Чехии в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее встреча 1/2 финала между Россией и Финляндией завершилась со счетом 0:1.

Российские болельщики не смогли простить своей национальной команде, на 75% состоящей из игроков НХЛ, такого результата, и затравили ее в сети.

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Тема
Чемпионат мира по хоккею
Тег
сборная России по хоккею
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Тарас Бор
Тарас Бор
Да нам, собственно,насрать.
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