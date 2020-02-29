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29 февраля • обновлено в 18:00
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Зенит - Локомотив: онлайн видеотрансляция чемпионата России по футболу

9.1т
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В Санкт-Петербурге местный "Зенит" в 20-м туре чемпионата России в Премьер-лиге на поле "Газпром Арены" принимает московский "Локомотив".

Встреча начнется в субботу, 29 февраля, в 18:00 по киевскому времени (19:00 мск).

Перед этой встречей хозяева возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков. По 35 у "Краснодара" и сыгравшего вничью с "Уралом" ЦСКА. "Локо" отстает от "Зенита" на 11 очков.

Стартовые составы:

"Зенит": Лунев — Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев — Барриос, Оздоев, Ерохин, Сутормин — Дриусси, Малком.

"Локомотив": Гильерме, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Магкеев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук , Эдер.

В прямом эфире следить за игрой можно будет благодаря плееру в этой новости.

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Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук отверг вероятность перехода в петербургский "Зенит".

Яремчук заявил, что отказался бы играть за "Зенит" даже при зарплате в пять миллионов евро в год.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
ФК Зенит ФК Локомотив Москва
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