"В мешок и с моста": Леоненко прошелся по футболисту сборной Украины

Новичок киевского "Динамо" Артем Шабанов не должен допускать ошибок в матчах со слабыми командами, иначе его мгновенно уберут из состава. Об этом заявил легендарный форвард "бело-синих" Виктор Леоненко.

Эксперт прошелся по футболисту сборной Украины, оценив его перспективы в столичном клубе.

"Если ты хороший игрок, то в "Динамо" должен легко заиграть. Особенно сейчас, когда чемпионат Украины слабый и не нужно слишком напрягаться. Но если Шабанов начнет ошибаться в матчах со слабыми командами, то, как я уже говорил ранее - в мешок и с моста. Его просто уберут из основного состава", - сказал Леоненко в комментарии Footboom.com.

При этом эксперт не исключает, что 25-летний защитник все же сможет пробиться в основу киевлян.

"Шабанов не настолько силен, но, думаю, что он может заиграть в "Динамо". У него есть для этого шансы. Если сравнивать с теми, кто сейчас играет в защите у киевлян, то можно вообще с любой команды брать игроков. В той же "Ворскле" можно найти футболиста", - резюмировал Леоненко.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что знаменитый форвард Артем Милевский не может вернуться в "Динамо" из-за конфликта с президентом клуба Игорем Суркисом