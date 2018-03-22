Украина – Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча

Сборная Украины в стартовом для себя матче 2018 года сыграет с участником чемпионата мира Саудовской Аравией. Команда Андрея Шевченко встретится с представителями Азии в испанской Марбелье в пятницу, 23 марта.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Саудовская Аравия. Начало встречи – в 21:00.

Соперники встречаются между собой во второй раз. Впервые команды пересеклись на памятном для украинцев чемпионате мира 2006 года в Германии.

Тогда во втором туре группового этапа "желто-синие" под руководством Олег Блохина одержали впечатляющую победу – 4:0. Зрители на стадионе в Гамбурге увидели голы в исполнении Андрея Русола, Сергея Реброва, Андрея Шевченко и Максима Калиниченко.

Та победа вернула украинцев в борьбу за плей-офф после сокрушительного поражения от Испании (0:4). В итоге наша команда на дебютном для себя Мундиале вошла в восьмерку сильнейших на планете.

Отметим, что сборная Саудовской Аравии является худшей командой ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА, занимая в нем 69 место. Саудиты будут участниками матча-открытия первенства, в котором сыграют с Россией.

Товарищеский матч

Марбелья, Муниципальный стадион

Главный арбитр: Ундиано Мальенко (Испания)

Украина – Саудовская Аравия – 0:0

Как сообщал "Обозреватель", букмекеры удивили высокими коэффициентами на победу сборной Украины в матче с Саудовской Аравией.