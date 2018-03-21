УЕФА завел дело на "Зенит"

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дело в отношении футбольного клуба "Зенит" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "РБ Лейпциг".

Как сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза, производство открыто по трём пунктам: бросание предметов на поле, блокирование лестничных проходов и проявление расизма болельщиками. Рассмотрение дела состоится 31 мая.

Поединок между "Зенитом" и "Лейпцигом" состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 1:1. По итогам двух матчей петербуржцы вылетели из Лиги Европы.

Отметим, что УЕФА уже наказывал "Зенит" за поведение своих фанатов. В 2017 году команда из Санкт-Петербурга пострадала за расистское поведение болельщиков, а также использование пиротехнических изделий.