У сборной Украины по футболу возникли проблемы в Харькове

Из-за сильного снегопада в Харькове сборная Украины по футболу может отменить открытую тренировку на стадионе "Металлист", сообщает "Команда1".

Подопечные Андрея Шевченко собрались в первой столице нашей страны для подготовки к товарищеским матчам с Японией (27 марта) и Саудовской Аравией (23 марта)

Из-за ухудшения погодных условий в течение последних суток подразделения ГСЧС Харьковщины 5 раз привлекались к ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий.

Напомним, что первый для себя матч в 2018 году сборная Украины по футболу проведет в испанской Марбелье. "Сине-желтые" встретятся с одним из участников будущего чемпионата мира в России Саудовской Аравией.