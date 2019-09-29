"Советский Салах сделал это": Ярмоленко произвел фурор в Англии

Английские фанаты завалили украинского футболиста "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко восторженными отзывами после матче 7-го тура АПЛ против "Борнмута".
Нападающий сборной Украины забил гол в этой игре.
Андрей Ярмоленко
jbrook1471 "Советский Салах сделал это снова!"
mike_deas "Кому нужен Шевченко, когда у нас есть Ярмоленко"
EthertonAdam "Мой принц"
FusRoDoc "Я уже знаю, за кого проголосую как лучшего игрока года"
tommiller192 "Когда он заряжает свою левую, будь уверен: он забьет"
FrdoFrdyMercure "Босс Ярмо"
joshuaeve99 "Батя!"
fillll2009 "Классический Ярмо. Он много заколотил таких"
Rich Coward "Ярмоленко, ты в огне!"
ZackSJK "Он слишком хорош!"
westhamsamwil "Он отлично заряжен на голы. Люблю такое"
Alfiemaddison27 "Недооценен 😍"
FootballPoll2 "Назовешь ли ты Ярмоленко уже сейчас лучшим игроком сезона?"
wadd.inst "Он выведет "Вест Хэм" в Лигу Европы 🇺🇦💪😍"
jamie.w1992 "Претендент на игрока года уже сейчас"
Напомним, на минувшей неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.
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