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29 сентября • обновлено в 15:53
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"Советский Салах сделал это": Ярмоленко произвел фурор в Англии

2.8т Читать материал на украинском

Английские фанаты завалили украинского футболиста "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко восторженными отзывами после матче 7-го тура АПЛ против "Борнмута".

Нападающий сборной Украины забил гол в этой игре.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

jbrook1471 "Советский Салах сделал это снова!"

mike_deas "Кому нужен Шевченко, когда у нас есть Ярмоленко"

EthertonAdam "Мой принц"

FusRoDoc "Я уже знаю, за кого проголосую как лучшего игрока года"

tommiller192 "Когда он заряжает свою левую, будь уверен: он забьет"

FrdoFrdyMercure "Босс Ярмо"

joshuaeve99 "Батя!"

fillll2009 "Классический Ярмо. Он много заколотил таких"

Rich Coward "Ярмоленко, ты в огне!"

ZackSJK "Он слишком хорош!"

westhamsamwil "Он отлично заряжен на голы. Люблю такое"

Alfiemaddison27 "Недооценен 😍"

FootballPoll2 "Назовешь ли ты Ярмоленко уже сейчас лучшим игроком сезона?"

"Советский Салах сделал это": Ярмоленко произвел фурор в Англии

wadd.inst "Он выведет "Вест Хэм" в Лигу Европы 🇺🇦💪😍"

jamie.w1992 "Претендент на игрока года уже сейчас"

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Степаненко своеобразно поздравил "шахтера" Ярмоленко с голом - фотофакт

Напомним, на минувшей неделе Ярмоленко отличился победным голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Украинец был признан лучшим игроком того матча.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Тег
ФК Вест Хэм
Источник
Источник: tribuna
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я думаю украина должна от него отказаться, как от всего советского)))))
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