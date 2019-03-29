МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

1.6тЧитать материал на украинском

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси высказался о своем опыте выступления в России. Форвард "Зенита" заявил, что не может достичь желаемого уровня в российском чемпионате.

"Я совершил ошибку, что переехал в Премьер-лигу России. Я советую людям, которые играют в "Ривер Плейт" (бывший клуб футболиста – ред.) подумать хорошо перед отъездом. Я принял неправильное решение. Я не жалею об этом, но я мог перейти в другую, более топовую лигу", - цитирует Дриусси Radio Mitre.

Себастьян Дриусси

Себастьян Дриусси

ФК Зенит

Новости
"Они играют, а мы – нет": в России восхитились сборной Украины

Футбольные болельщики на российском портале soccer.ru ополчились против аргентинского форварда.

"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом". Федерация футбола Украины отреагировала на этот инцидент, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат России
Место
Россия
Тег
ФК Зенит
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения