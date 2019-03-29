"Совершил ошибку": аргентинского футболиста заклеймили за высказывание о России

Аргентинский нападающий Себастьян Дриусси высказался о своем опыте выступления в России. Форвард "Зенита" заявил, что не может достичь желаемого уровня в российском чемпионате.

"Я совершил ошибку, что переехал в Премьер-лигу России. Я советую людям, которые играют в "Ривер Плейт" (бывший клуб футболиста – ред.) подумать хорошо перед отъездом. Я принял неправильное решение. Я не жалею об этом, но я мог перейти в другую, более топовую лигу", - цитирует Дриусси Radio Mitre.

Себастьян Дриусси ФК Зенит

Футбольные болельщики на российском портале soccer.ru ополчились против аргентинского форварда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2019 года Ракицкий подписал контракт с питерским "Зенитом". Федерация футбола Украины отреагировала на этот инцидент, исключив защитника из списка игроков сборной на своем официальном сайте.

Перед стартовыми матчами национальной команды Украины в квалификации чемпионата Европы-2020 против Португалии и Люксембурга главный тренер сборной Андрей Шевченко огласил состав, в котором отсутствовал выступающий в России футболист.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!