Скальпы Англии, Франции и Португалии: 5 самых огненных побед в истории сборной Украины

Битва Украины против Португалии в отборе Евро-2020 из ключевого противостояния для украинцев за 90 минут превратилась в очередной исторический успех. И вошла в число "избранных" матчей.

Рядом с победой над португальцами действительно ходит много эпитетов "самый" и "впервые". В условиях довольно пресных последних лет в отношении достижений и кризисного Евро-2016 для Украины этот триумф кажется едва ли не величайшим в истории. Однако были праздники на нашей улице и громче…

OBOZREVATEL отправляет в архив эмоции от феерической победы над Португалией и оглядывается на всю историю сборной Украины, выделяя 5 топ-топ-топ игр "сине-желтых".

Как Шевченко поставил на колени Стамбул

Турция - Украина - 0:3

17.11.2004. Стамбул

Голы: Гусев (8), Шевченко (16), Шевченко (88)

Украина: Шовковский - Езерский, Федоров, Русол, Несмачный - Гусев, Шелаев, Гусин, Воробей - Воронин, Шевченко. Тренер - Олег Блохин

Где играли: квалификация ЧМ-2006, групповой турнир

Андрей Воронин (справа) Турции не забивал, но отдал голевую передачу и попал в перекладину East News

Хотя этому матчу всего 15 лет, а он уже давно стал легендой всего украинского футбола. Игра, которую пересказывают на каждую знаковую дату, посвященную участию Украины на ЧМ-2006 или игре против Турции.

Но оно того стоит. Стамбул, на трибунах 60 000 не просто зрителей, а "огненных закипающих" турок, вместе создающий рев сравни взлетающей ракете. Все они ждут от Турции, как всегда, успешной игры. Но вместо этого "украинский мастер" Шевченко вместе с "каким-то парнем" Гусевым закидывают их команде 2 мяча уже к 16-й минуте.

Турция так и не смогла оправиться от шока, под конец матча пропустив еще и третий - Стамбул полностью стал на колени перед Шевой и Ко. Хотя на тот момент турки были действующими бронзовыми призерами чемпионата мира.

После этого Украина захватила лидерство в своей группе и уже не сходила с первого места, выиграв путевку на мундиаль также у Дании и Греции.

"Андрей, как ты там вообще оказался?"

Греция - Украина - 0:1

08.06.2005. Афины

Гол: Гусин (82)

Украина: Шовковский - Езерский, Федоров, Русол, Несмачный - Гусев, Тимощук, Гусин, Воробей - Воронин, Шевченко. Тренер - Олег Блохин

Где играли: квалификация ЧМ-2006, групповой турнир

Гол Андрея Гусина (№14) в Афинах стал одним из важнейших в истории сборной Украины dynamo.kiev.ua

Еще один, пускай и не такой громкий как в Стамбуле, но подвиг той "банды" Олега Блохина. Украина приехала в гости к Греции на финише отбора к ЧМ, и сенсационно обыграла действующих чемпионов Европы. Сама игра вышла тяжелой и мало чем запомнилась, но эпизод с голом Андрея Гусина вошел в золотой фонд нашей национальной дружины.

Мало забивавший опорник тогда реально удивил почти всех, и даже Блохин после матча прямо спросил Гусина: "Андрей, как ты там вообще оказался?" Но все вышло как можно лучше для наших - была почти обеспечена путевка на чемпионат мира, а Украина впервые в истории обыграла действующего чемпиона мира.

Не трогай Милевского, а то выгонят!

Украина - Англия - 1:0

10.10.2009. Днепр (Днепропетровск)

Гол: Назаренко (29)

Украина: Пятов - Кобин, Хачериди, Кучер, Ракицкий - Тимощук, Гай - Ротань, Назаренко - Милевский, Шевченко. Тренер - Алексей Михайличенко

Где играли: отбор ЧМ-2010, групповой турнир

Англичане немало фолили на Артеме Милевском как в гостях, так и дома

Матч в 2010-м пока так и остается единственной победой Украины над Англией за все время противостояний (7 игр). Да еще и какой - начало поединка вышло вообще бомбовым, и даже опытные англичане видели подобное очень редко.

Уже на 14-й минуте Англия осталась в меньшинстве из-за красной карточки голкиперу Роберту Грину. Хотя в тот период Грин играл за сборную часто словно перепуганный, и когда Артем Милевский неожиданно вывалился один на один с вратарем, тот со всем рвением бросился в ноги. А Миля только и ждал этого, чтобы максимально эффективно упасть. Вышло на загляденье!

Но самое веселое, что этот пенальти Шевченко в итоге не забил - попал в штангу. В какой-то мере показалось, что после этого Украине не видать положительного результата, но Назаренко сумел забить еще в первом тайме (не без помощи рикошета), а англичане так и не удосужились распечатать ворота Пятова.

Как же все фантастически начиналось…

Украина - Франция - 2:0

15.11.2013. Киев

Голы: Зозуля (61), Ярмоленко (82, пен.)

Украина: Пятов - Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук - Степаненко, Эдмар - Ярмоленко, Ротань, Коноплянка - Зозуля

Где играли: плей-офф отбора ЧМ-2014

После удачного матча в Киеве Украина не смогла выстоять против Франции в ответном поединке

До недавнего матча с Португалией именно поединок с Францией был последним, когда "Олимпийский" трещал по швам и буквально поглощал все своей энергетикой. Несмотря на довольно невзрачный футбол команды Михаила Фоменко, "сине-желтые" снова получили шанс выйти на ЧМ, и пройти предстояло Францию.

Но кто пришел на трибуны, уж явно не прогадал. Мы не просто достойно сыграли против именитой сборной, но и ярко обыграли ее - 2:0. Зозуля тогда творил чудеса с защитниками французов, в итоге открыв счет. К слову, это был последний гол Романа в карьере за сборную в официальных матчах.

Да, в ответном матче украинцы таки "скрутились" (0:3) и не попали на ЧМ, но та победа на "Олимпийском" в Киеве все-равно остается одним из ярчайших успехов команды в нынешнем десятилетии.

Криштиану - извини, подвинься и уезжай домой

Украина - Португалия - 2:1

14.10.2019

Голы: Яремчук (6), Ярмоленко (27) - Роналду (72, пен.)

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Марлос - Яремчук. Тренер: Андрей Шевченко

Где играли: отбор Евро-2020, групповой турнир

Сборная Украины после победы над Португалией третий раз кряду вышла на чемпионат Европы

Этот матч заслужил уже столько эпитетов, что не верится в его свежесть. Да и вообще после Евро-2016 и 3-го места в квалификации ЧМ-2018 изначально не верилось, что "сине-желтые" могут обойти Португалию в группе и даже не проиграть ей. Тем не менее, так и случилось.

В данном случае, как говорится, прекрасно все - и сама игра, и результат, и выход на Евро, и даже удар по самолюбию Роналду. Но это однозначно был вечер Украины, который стал знаковым для нынешней команды Андрея Шевченко.

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