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17 октября • обновлено в 16:00
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Скальпы Англии, Франции и Португалии: 5 самых огненных побед в истории сборной Украины

1.2т Читать материал на украинском

Битва Украины против Португалии в отборе Евро-2020 из ключевого противостояния для украинцев за 90 минут превратилась в очередной исторический успех. И вошла в число "избранных" матчей.

Рядом с победой над португальцами действительно ходит много эпитетов "самый" и "впервые". В условиях довольно пресных последних лет в отношении достижений и кризисного Евро-2016 для Украины этот триумф кажется едва ли не величайшим в истории. Однако были праздники на нашей улице и громче…

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Забытый подвиг и облом Роналду: 5 выводов, в которые тяжело поверить после победы Украины над Португалией

OBOZREVATEL отправляет в архив эмоции от феерической победы над Португалией и оглядывается на всю историю сборной Украины, выделяя 5 топ-топ-топ игр "сине-желтых".

Как Шевченко поставил на колени Стамбул

Турция - Украина - 0:3

17.11.2004. Стамбул

Голы: Гусев (8), Шевченко (16), Шевченко (88)

Украина: Шовковский - Езерский, Федоров, Русол, Несмачный - Гусев, Шелаев, Гусин, Воробей - Воронин, Шевченко. Тренер - Олег Блохин

Где играли: квалификация ЧМ-2006, групповой турнир

Андрей Воронин (справа) Турции не забивал, но отдал голевую передачу и попал в перекладину

Андрей Воронин (справа) Турции не забивал, но отдал голевую передачу и попал в перекладину

East News

Хотя этому матчу всего 15 лет, а он уже давно стал легендой всего украинского футбола. Игра, которую пересказывают на каждую знаковую дату, посвященную участию Украины на ЧМ-2006 или игре против Турции.

Но оно того стоит. Стамбул, на трибунах 60 000 не просто зрителей, а "огненных закипающих" турок, вместе создающий рев сравни взлетающей ракете. Все они ждут от Турции, как всегда, успешной игры. Но вместо этого "украинский мастер" Шевченко вместе с "каким-то парнем" Гусевым закидывают их команде 2 мяча уже к 16-й минуте.

Турция так и не смогла оправиться от шока, под конец матча пропустив еще и третий - Стамбул полностью стал на колени перед Шевой и Ко. Хотя на тот момент турки были действующими бронзовыми призерами чемпионата мира.

После этого Украина захватила лидерство в своей группе и уже не сходила с первого места, выиграв путевку на мундиаль также у Дании и Греции.

"Андрей, как ты там вообще оказался?"

Греция - Украина - 0:1

08.06.2005. Афины

Гол: Гусин (82)

Украина: Шовковский - Езерский, Федоров, Русол, Несмачный - Гусев, Тимощук, Гусин, Воробей - Воронин, Шевченко. Тренер - Олег Блохин

Где играли: квалификация ЧМ-2006, групповой турнир

Гол Андрея Гусина (№14) в Афинах стал одним из важнейших в истории сборной Украины

Гол Андрея Гусина (№14) в Афинах стал одним из важнейших в истории сборной Украины

dynamo.kiev.ua

Еще один, пускай и не такой громкий как в Стамбуле, но подвиг той "банды" Олега Блохина. Украина приехала в гости к Греции на финише отбора к ЧМ, и сенсационно обыграла действующих чемпионов Европы. Сама игра вышла тяжелой и мало чем запомнилась, но эпизод с голом Андрея Гусина вошел в золотой фонд нашей национальной дружины.

Мало забивавший опорник тогда реально удивил почти всех, и даже Блохин после матча прямо спросил Гусина: "Андрей, как ты там вообще оказался?" Но все вышло как можно лучше для наших - была почти обеспечена путевка на чемпионат мира, а Украина впервые в истории обыграла действующего чемпиона мира.

Не трогай Милевского, а то выгонят!

Украина - Англия - 1:0

10.10.2009. Днепр (Днепропетровск)

Гол: Назаренко (29)

Украина: Пятов - Кобин, Хачериди, Кучер, Ракицкий - Тимощук, Гай - Ротань, Назаренко - Милевский, Шевченко. Тренер - Алексей Михайличенко

Где играли: отбор ЧМ-2010, групповой турнир

Англичане немало фолили на Артеме Милевском как в гостях, так и дома

Англичане немало фолили на Артеме Милевском как в гостях, так и дома

Матч в 2010-м пока так и остается единственной победой Украины над Англией за все время противостояний (7 игр). Да еще и какой - начало поединка вышло вообще бомбовым, и даже опытные англичане видели подобное очень редко.

Уже на 14-й минуте Англия осталась в меньшинстве из-за красной карточки голкиперу Роберту Грину. Хотя в тот период Грин играл за сборную часто словно перепуганный, и когда Артем Милевский неожиданно вывалился один на один с вратарем, тот со всем рвением бросился в ноги. А Миля только и ждал этого, чтобы максимально эффективно упасть. Вышло на загляденье!

Но самое веселое, что этот пенальти Шевченко в итоге не забил - попал в штангу. В какой-то мере показалось, что после этого Украине не видать положительного результата, но Назаренко сумел забить еще в первом тайме (не без помощи рикошета), а англичане так и не удосужились распечатать ворота Пятова.

Как же все фантастически начиналось…

Украина - Франция - 2:0

15.11.2013. Киев

Голы: Зозуля (61), Ярмоленко (82, пен.)

Украина: Пятов - Федецкий, Хачериди, Кучер, Шевчук - Степаненко, Эдмар - Ярмоленко, Ротань, Коноплянка - Зозуля

Где играли: плей-офф отбора ЧМ-2014

После удачного матча в Киеве Украина не смогла выстоять против Франции в ответном поединке

После удачного матча в Киеве Украина не смогла выстоять против Франции в ответном поединке

До недавнего матча с Португалией именно поединок с Францией был последним, когда "Олимпийский" трещал по швам и буквально поглощал все своей энергетикой. Несмотря на довольно невзрачный футбол команды Михаила Фоменко, "сине-желтые" снова получили шанс выйти на ЧМ, и пройти предстояло Францию.

Но кто пришел на трибуны, уж явно не прогадал. Мы не просто достойно сыграли против именитой сборной, но и ярко обыграли ее - 2:0. Зозуля тогда творил чудеса с защитниками французов, в итоге открыв счет. К слову, это был последний гол Романа в карьере за сборную в официальных матчах.

Да, в ответном матче украинцы таки "скрутились" (0:3) и не попали на ЧМ, но та победа на "Олимпийском" в Киеве все-равно остается одним из ярчайших успехов команды в нынешнем десятилетии.

Криштиану - извини, подвинься и уезжай домой

Украина - Португалия - 2:1

14.10.2019

Голы: Яремчук (6), Ярмоленко (27) - Роналду (72, пен.)

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко - Степаненко - Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Марлос - Яремчук. Тренер: Андрей Шевченко

Где играли: отбор Евро-2020, групповой турнир

Сборная Украины после победы над Португалией третий раз кряду вышла на чемпионат Европы

Сборная Украины после победы над Португалией третий раз кряду вышла на чемпионат Европы

Этот матч заслужил уже столько эпитетов, что не верится в его свежесть. Да и вообще после Евро-2016 и 3-го места в квалификации ЧМ-2018 изначально не верилось, что "сине-желтые" могут обойти Португалию в группе и даже не проиграть ей. Тем не менее, так и случилось.

В данном случае, как говорится, прекрасно все - и сама игра, и результат, и выход на Евро, и даже удар по самолюбию Роналду. Но это однозначно был вечер Украины, который стал знаковым для нынешней команды Андрея Шевченко.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

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Темы
Евро-2020 ЧМ-2014
Персоны
Андрей Шевченко Олег Блохин Алексей Михайличенко Михаил Фоменко Андрей Пятов Анатолий Тимощук Руслан Ротань Андрей Воронин Олег Гусев Артем Милевский Андрей Ярмоленко Роман Яремчук Роман Зозуля Сергей Назаренко
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу сборная Англии по футболу сборная Турции по футболу рекорд
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филипп филипыч
филипп филипыч
молодцы ребята. так продолжите и поднимитесь до 6 места. выше затруднительно там совсем одни монстры))
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