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Роналду забил фантастический гол в полуфинале Лиги наций

Роналду забил фантастический гол в полуфинале Лиги наций
Футболист "Ювентуса" отметился космическим ударом со штрафного
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился феноменальным голом в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА против Швейцарии (1:0).

Футболиста "Ювентуса" на 25-й минуте снес Мбабу. Сам пострадавший взялся исполнять штрафной и сделал это безупречно. Зоммер занял неверную позицию и оказался бессилен против потрясающего обводящего удара в нижний угол.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть 86-й гол знаменитого португальца за свою сборную, прервавший его кошмарную безголевую серия из четырех матчей.

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Напомним, что гол Роналду в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:2) был назван лучшим в сезоне в Лиге чемпионов.

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Тема
Лига наций
Персона
Криштиану Роналду
Тег
сборная Португалии по футболу
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