Роналду отказался возвращаться в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

Криштиану Роналду

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, Роналду сообщил клубу, что пока не вернется в "Ювентус" в связи с заражением коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that won’t come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020

"Роналду покинул Италию еще несколько дней назад. Его изоляция началась еще до прибытия на Мадейру. И спортсмен, и его семья не имеют симптомов коронавируса. Игрок навестил свою мать [после инсульта], потому что службы здравоохранения смогли гарантировать все условия безопасности как для него, так и для всего персонала, который с ним контактировал", – цитирует Excelsior министр здравоохранения Мадейры Педру Рамоша.

Как сообщал OBOZREVATEL, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

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