Роналду отказался возвращаться в "Ювентус"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, Роналду сообщил клубу, что пока не вернется в "Ювентус" в связи с заражением коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

