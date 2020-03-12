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12 марта • обновлено в 23:29
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Роналду отказался возвращаться в "Ювентус"

2.2т
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отказался возвращаться в Италию из Португалии, где он навещал мать, которая перенесла инсульт.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Как сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери, Роналду сообщил клубу, что пока не вернется в "Ювентус" в связи с заражением коронавирусом защитника команды Даниэле Ругани.

"Роналду покинул Италию еще несколько дней назад. Его изоляция началась еще до прибытия на Мадейру. И спортсмен, и его семья не имеют симптомов коронавируса. Игрок навестил свою мать [после инсульта], потому что службы здравоохранения смогли гарантировать все условия безопасности как для него, так и для всего персонала, который с ним контактировал", – цитирует Excelsior министр здравоохранения Мадейры Педру Рамоша.

Как сообщал OBOZREVATEL, все спортивные мероприятия в Италии были приостановлены до 3 апреля из-за вспышки коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Италии
Персона
Криштиану Роналду
Место
Италия
Тег
ФК Ювентус
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