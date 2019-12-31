От Милевского до Яремчука: 10 лучших голов украинцев 2019-го

Украинские легионеры и молодое поколение повышает свой уровень с каждым днем, что постоянно подтверждается не только победами.

В прошедшем году наши ребята забивали вдоволь (чего только стоит один Роман Яремчук) и на разный вкус. Пушечные дальние выстрелы, суперкомбинации и удары в касание – OBOZREVATEL выбрал самые бомбовые голы украинцев в 2019-м. Аплодировала вся Европа!

Денис Мирошниченко ("Александрия")

Кто и где пострадал: бельгийский "Гент" в Лиге Европы

Чем поразил: решился на удар с большого расстояния, что делает крайне редко

Артем Милевский ("Динамо-Брест", Беларусь)

Кто и где пострадал: "Днепр" (Могилев) в чемпионате Беларуси

Чем поразил: хладнокровным ударом в касание

Руслан Малиновский (сборная Украины)

Кто и где пострадал: Литва в отборе не Евро-2020

Чем поразил: убойным по силе и точности ударом со штрафного

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)

Кто и где пострадал: "Шахтер" в Кубке Украины

Чем поразил: невероятной траекторией

Тарас Степаненко ("Шахтер")

Кто и где пострадал: "Динамо" Киев в Кубке Украины

Чем поразил: отличным попаданием по мячу

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Кто и где пострадал: немецкий "Вольсфбург" в Лиге Европы

Чем поразил: точным ударом с дальнего расстояния

Александр Зубков ("Ференцварош")

Кто и где пострадал: ФК "Академия Пушкаша" в чемпионате Венгрии

Чем поразил: невероятным техническим ударом с левой ноги

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм")

Кто и где пострадал: "Норвич" в Премьер-лиге

Чем поразил: невероятным ударом с лету с острого угла

Руслан Малиновский ("Аталанта")

Кто и где пострадал: "Верона" в Серии А

Чем поразил: попадание прямо в "девятку"

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Кто и где пострадал: немецкий "Вольсфбург" в Лиге Европы

Чем поразил: отменным ударом с лету

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!