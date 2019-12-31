От Милевского до Яремчука: 10 лучших голов украинцев 2019-го

Украинские легионеры и молодое поколение повышает свой уровень с каждым днем, что постоянно подтверждается не только победами.
В прошедшем году наши ребята забивали вдоволь (чего только стоит один Роман Яремчук) и на разный вкус. Пушечные дальние выстрелы, суперкомбинации и удары в касание – OBOZREVATEL выбрал самые бомбовые голы украинцев в 2019-м. Аплодировала вся Европа!
Денис Мирошниченко ("Александрия")
Кто и где пострадал: бельгийский "Гент" в Лиге Европы
Чем поразил: решился на удар с большого расстояния, что делает крайне редко
Артем Милевский ("Динамо-Брест", Беларусь)
Кто и где пострадал: "Днепр" (Могилев) в чемпионате Беларуси
Чем поразил: хладнокровным ударом в касание
Руслан Малиновский (сборная Украины)
Кто и где пострадал: Литва в отборе не Евро-2020
Чем поразил: убойным по силе и точности ударом со штрафного
Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)
Кто и где пострадал: "Шахтер" в Кубке Украины
Чем поразил: невероятной траекторией
Тарас Степаненко ("Шахтер")
Кто и где пострадал: "Динамо" Киев в Кубке Украины
Чем поразил: отличным попаданием по мячу
Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)
Кто и где пострадал: немецкий "Вольсфбург" в Лиге Европы
Чем поразил: точным ударом с дальнего расстояния
Александр Зубков ("Ференцварош")
Кто и где пострадал: ФК "Академия Пушкаша" в чемпионате Венгрии
Чем поразил: невероятным техническим ударом с левой ноги
Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм")
Кто и где пострадал: "Норвич" в Премьер-лиге
Чем поразил: невероятным ударом с лету с острого угла
Руслан Малиновский ("Аталанта")
Кто и где пострадал: "Верона" в Серии А
Чем поразил: попадание прямо в "девятку"
Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)
Кто и где пострадал: немецкий "Вольсфбург" в Лиге Европы
Чем поразил: отменным ударом с лету
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