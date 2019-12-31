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31 декабря • обновлено в 17:15
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От Милевского до Яремчука: 10 лучших голов украинцев 2019-го

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Украинские легионеры и молодое поколение повышает свой уровень с каждым днем, что постоянно подтверждается не только победами.

В прошедшем году наши ребята забивали вдоволь (чего только стоит один Роман Яремчук) и на разный вкус. Пушечные дальние выстрелы, суперкомбинации и удары в касание – OBOZREVATEL выбрал самые бомбовые голы украинцев в 2019-м. Аплодировала вся Европа!

Новости
"Шахтер" и "Динамо" показали лучшие голы 2019 года - видео

Денис Мирошниченко ("Александрия")

Кто и где пострадал: бельгийский "Гент" в Лиге Европы

Чем поразил: решился на удар с большого расстояния, что делает крайне редко

Артем Милевский ("Динамо-Брест", Беларусь)

Кто и где пострадал: "Днепр" (Могилев) в чемпионате Беларуси

Чем поразил: хладнокровным ударом в касание

Руслан Малиновский (сборная Украины)

Кто и где пострадал: Литва в отборе не Евро-2020

Чем поразил: убойным по силе и точности ударом со штрафного

Сергей Сидорчук ("Динамо" Киев)

Кто и где пострадал: "Шахтер" в Кубке Украины

Чем поразил: невероятной траекторией

Тарас Степаненко ("Шахтер")

Кто и где пострадал: "Динамо" Киев в Кубке Украины

Чем поразил: отличным попаданием по мячу

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Кто и где пострадал: немецкий "Вольсфбург" в Лиге Европы

Чем поразил: точным ударом с дальнего расстояния

Александр Зубков ("Ференцварош")

Кто и где пострадал: ФК "Академия Пушкаша" в чемпионате Венгрии

Чем поразил: невероятным техническим ударом с левой ноги

Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм")

Кто и где пострадал: "Норвич" в Премьер-лиге

Чем поразил: невероятным ударом с лету с острого угла

Руслан Малиновский ("Аталанта")

Кто и где пострадал: "Верона" в Серии А

Чем поразил: попадание прямо в "девятку"

Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Кто и где пострадал: немецкий "Вольсфбург" в Лиге Европы

Чем поразил: отменным ударом с лету

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Автор
Олекса Витер
Темы
Чемпионат Англии чемпионат Бельгии Премьер-лига Украины Лига Европы Евро-2020 чемпионат Венгрии
Персоны
Руслан Малиновский Роман Яремчук Андрей Ярмоленко Александр Зубков Артем Милевский Тарас Степаненко Сергей Сидорчук
Теги
ФК Динамо Киев ФК Шахтер ПФК Александрия Гент ФК Аталанта Сборная Украины по футболу Динамо Брест ФК Ференцварош ФК Вест Хэм
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