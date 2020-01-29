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29 января • обновлено в 14:25
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"Не хотят отпускать": Тайсон пожаловался на "Шахтер" в Instagram

1.1т
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Бразильский легионер "Шахтера" Тайсон пожаловался подписчикам в Instagram, что донецкий клуб не хочет отпускать его, несмотря на желание самого футболиста.

Полузащитник "горняков" опубликовал фотографию в социальной сети, подписав ее словами "Продолжаю стоять. Продолжаю верить". Один из подписчиков Тайсона предложил выкупить его контракт в комментариях, на что бразилец ответил: "Они не хотят меня отпускать".

Тайсон

Тайсон

Главред

Стоит отметить, что бразилец уже неоднократно открыто заявлял о желании покинуть "Шахтер". В летнее межсезонье "горняки" отклонили предложение о трансфере своего легионера в "Милан", а после расистского скандала в матче против киевского "Динамо" игрок рассказал о желании вернуться в Бразилию.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на зимних сборах "Шахтера" в Турции у Тайсона внезапно отобрали капитанскую повязку.

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Персона
Тайсон
Тег
ФК Шахтер
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