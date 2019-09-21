В Катаре на 7-й секунде забили самый нелепый гол года - опубликовано видео

Футболист катарского клуба "Аль-Араби" Мохаммед Салах, который является полным тезкой знаменитого игрока "Ливерпуля", забил необычный гол в 4-м туре чемпионата страны по футболу.

Эпизод случился на 7-й секунде матча против "Аль-Шахании" (2:1).

После розыгрыша с центра поля защитник хозяев отправил мяч в штрафную площадь соперника. Вратарь гостей попытался сыграть на опережение, но не рассчитал отскок.

Круглый снаряд пролетел над головой голкипера и курьезно попал в ворота. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на этот "шедевр", названный в соцсетях самым курьезным голом года.

Новости На футболе в Румынии произошел неожиданный курьез со скорой помощью

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу U-20 пропустила курьезный и позорный гол с центра поля в матче турнира Кубка Олимп-ПФЛ "Переправа". Эпизод произошел на 76-й минуте игры российской "молодежки" с "Уралом-Приволжьем".

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