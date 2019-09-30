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30 сентября • обновлено в 19:08
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"Вышла такая ситуация": лидер "Динамо" рассказал о работе с Михайличенко

2.4т Читать материал на украинском

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков поделился эмоциями после победы своей команды в матче 9-го тура Премьер-лиги против "Днепра-1".

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков

ФК "Динамо"

По словам футболиста столичного клуба, теперь удается лучше понимать требования главного тренера Алексея Михайличенко.

"Гол в ворота "Днепра-1"? Вышла такая ситуация: я увидел, что Миколенко побежал. Возможно, все было красиво, но это еще больше нужно отрабатывать на тренировках, чтобы этого больше было в играх. Нельзя сказать, что мы раньше не подстраивались друг к другу. Но сейчас мы лучше понимаем требования тренерского штаба", — сказал Цыганков в эфире программы "Профутбол".

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Отметим, что после длительного отрезка без побед в "Динамо" началась "светлая полоса" — подопечные Михайличенко выиграли четыре последние встречи подряд, три из которых в УПЛ.

На данный момент киевляне делят 2-3 места в турнирной таблице с "Десной". От лидирующего "Шахтера" отставание "бело-синих" насчитывает по-прежнему 10 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Суркис рассказал о положительных изменениях в "Динамо".

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Тема
Премьер-лига Украины
Персона
Виктор Цыганков
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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