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Легендарный Марадона госпитализирован: названа причина

1.4тЧитать новость на украинском

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали, где ему предстоит перенести операцию на колене.

Оперировать 57-летнего Марадону будет хирург Герман Очоа, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца, сообщает британская газета The Sun.

Отмечается, что Марадона четыре месяца страдал от боли в ногах. Он проведет в больнице от шести до восьми дней.

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В мае нынешнего года Марадона был назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста. Контракт аргентинца с клубом рассчитан на три года.

Персона
Диего Марадона
Место
КолумбияКали
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