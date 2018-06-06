Легендарный Марадона госпитализирован: названа причина

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона доставлен в больницу в колумбийском городе Кали, где ему предстоит перенести операцию на колене.

Оперировать 57-летнего Марадону будет хирург Герман Очоа, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца, сообщает британская газета The Sun.

Отмечается, что Марадона четыре месяца страдал от боли в ногах. Он проведет в больнице от шести до восьми дней.

В мае нынешнего года Марадона был назначен председателем правления белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста. Контракт аргентинца с клубом рассчитан на три года.