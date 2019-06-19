Коррупция на ЧМ-2022: экс-президента УЕФА Платини освободили из-под стражи

Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, взятого ранее под стражу во Франции, освободили.

Как сообщает AFP, его отпустили после дачи показаний в рамках расследования дела о коррупции во время выбора страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года.

По данным СМИ, бывший президент УЕФА не был арестован или обвинен в совершении преступления. Ранее сообщалось, что Платини находится в антикоррупционном управлении судебной полиции в Нантерре.

По делу также проходят бывший советник президента Николя Саркози Софи Дион и Клод Геан, занимавший ранее посты генерального секретаря администрации президента Франции и министра внутренних дел страны.

Мишель Платини

Как известно, местом проведения ЧМ-2022 в 2010 году был выбран Катар. Позднее футбольные функционеры из разных стран обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. По этому поводу проводилось расследование Международной федерацией футбола, которое не выявило фактов коррупции.

Напомним, Мишель Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2016 год, также был членом исполкома ФИФА. Был признан самым сильным французским игроком XX века по версии издания France Football. Три года подряд получал "Золотой мяч" ( 1983, 1984, 1985 годы).

С 1990 года тренировал национальную сборную Франции. В 2015 году Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от обязанностей главы УЕФА, но организация отказалась выполнять это решение.

Как писал OBOZREVATEL, Платини взяли под стражу 18 июня.

Ранее, в декабре 2015 Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) приняла шокирующее решение по отношению к своему президенту Зеппу Блаттеру и главе УЕФА Мишелю Платини. Оба чиновника официально отстранены от футбола на 8 лет.

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