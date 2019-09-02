Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 10:21
Каждый найдёт своё!
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Коноплянка может перейти в украинский клуб: известны детали

1.2т Читать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в донецкий "Шахтер". Эту информацию сообщил авторитетный итальянский журналист Джалука Ди Марцио.

Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

"Коноплянка близок к переходу в "Шахтер", — написал ди Марцио в Твиттере.

Возможный трансфер может состояться в понедельник, 2 сентября. Это последний день трансферного окна в Украине.

Спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер в конце августа заявил, что украинский хавбек, возможно, останется в Гельзенкирхене и возобновит тренировки с командой.

"Не думаю, что какие-либо игроки еще покинут "Шальке". Однако точно можно будет сказать после 2 сентября", — отметил Шнайдер.

Новости
10 лет "Донбасс Арене": как сейчас выглядит стадион "Шахтера"

Коноплянка пропустил предсезонную подготовку с "Шальке" из-за поиска нового клуба.

Сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Бешикташа", однако переход так и не состоялся. Также Евгений мог оказаться в итальянской Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Шахтера" сделал заявление об уходе из клуба.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персона
Евгений Коноплянка
Место
Украина Донецк
Теги
ФК Шальке-04 ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...