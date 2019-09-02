Коноплянка может перейти в украинский клуб: известны детали

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в донецкий "Шахтер". Эту информацию сообщил авторитетный итальянский журналист Джалука Ди Марцио.

Евгений Коноплянка

"Коноплянка близок к переходу в "Шахтер", — написал ди Марцио в Твиттере.

Возможный трансфер может состояться в понедельник, 2 сентября. Это последний день трансферного окна в Украине.

Спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер в конце августа заявил, что украинский хавбек, возможно, останется в Гельзенкирхене и возобновит тренировки с командой.

"Не думаю, что какие-либо игроки еще покинут "Шальке". Однако точно можно будет сказать после 2 сентября", — отметил Шнайдер.

Коноплянка пропустил предсезонную подготовку с "Шальке" из-за поиска нового клуба.

Сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Бешикташа", однако переход так и не состоялся. Также Евгений мог оказаться в итальянской Серии А.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Шахтера" сделал заявление об уходе из клуба.

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