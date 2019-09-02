Коноплянка может перейти в украинский клуб: известны детали

Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка близок к переходу в донецкий "Шахтер". Эту информацию сообщил авторитетный итальянский журналист Джалука Ди Марцио.
Евгений Коноплянка
"Коноплянка близок к переходу в "Шахтер", — написал ди Марцио в Твиттере.
#Konoplyanka vicino allo @FCShakhtar @kono10official— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 1. september 2019
Возможный трансфер может состояться в понедельник, 2 сентября. Это последний день трансферного окна в Украине.
Спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер в конце августа заявил, что украинский хавбек, возможно, останется в Гельзенкирхене и возобновит тренировки с командой.
"Не думаю, что какие-либо игроки еще покинут "Шальке". Однако точно можно будет сказать после 2 сентября", — отметил Шнайдер.
Коноплянка пропустил предсезонную подготовку с "Шальке" из-за поиска нового клуба.
Сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Бешикташа", однако переход так и не состоялся. Также Евгений мог оказаться в итальянской Серии А.
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Шахтера" сделал заявление об уходе из клуба.
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