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30 декабря • обновлено в 12:18
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Конкурент Лунина в "Реале" оказался в эпицентре секс-скандала

1.1т
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Экс-голкипер "Челси" Тибо Куртуа попал в скандал, оказавшись отцом внебрачного ребенка от замужней Эльзы Айзек, с которой они проживали по соседству в Лондоне.

Как сообщает DailyMail, женщина рассталась с мужем-банкиром ради футболиста, который в то время жил со своей беременной девушкой Мартой Домингес. Они встречались в отеле, в котором ночевали игроки "Челси" накануне матчей.

Эльза Айзек и Тибо Куртуа

Эльза Айзек и Тибо Куртуа

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Их отношения складывались хорошо до того, как Айзек узнала о своей беременности. Куртуа заявил, что возьмет ее с собой в Мадрид только в том случае, если она сделает аборт. Женщина, которая на тот момент была матерью четверых детей, решила оставить ребенка и родила мальчика Энцо в сентябре 2017 года.

Друг Айзек рассказал, что Куртуа ушел от нее на пятом месяце беременности и отказался публично признавать сына.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Реала" Андрей Лунин может перейти в украинский клуб на правах аренды.

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Персона
Тибо Куртуа
Теги
ФК Челси Реал Мадрид
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