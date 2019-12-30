Экс-голкипер "Челси" Тибо Куртуа попал в скандал, оказавшись отцом внебрачного ребенка от замужней Эльзы Айзек, с которой они проживали по соседству в Лондоне.

Как сообщает DailyMail, женщина рассталась с мужем-банкиром ради футболиста, который в то время жил со своей беременной девушкой Мартой Домингес. Они встречались в отеле, в котором ночевали игроки "Челси" накануне матчей.

Эльза Айзек и Тибо Куртуа

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Их отношения складывались хорошо до того, как Айзек узнала о своей беременности. Куртуа заявил, что возьмет ее с собой в Мадрид только в том случае, если она сделает аборт. Женщина, которая на тот момент была матерью четверых детей, решила оставить ребенка и родила мальчика Энцо в сентябре 2017 года.

Друг Айзек рассказал, что Куртуа ушел от нее на пятом месяце беременности и отказался публично признавать сына.

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