Где смотреть Арсенал – Атлетико: расписание трансляций полуфинала Лиги Европы

Лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико" в четверг, 24 апреля, сразятся в первом полуфинале Лиги Европы. Главные фавориты турнира встретятся на стадионе "Эмирейтс" в столице Великобритании. "Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Арсенал – Атлетико. Начало игры – в 22:05 по киевскому времени.

Увидеть битву грандов европейского футбола можно будет на канале "Футбол 1". Здесь показ поединка будет сопровождаться традиционной аналитической студией с участием журналистов и экспертов. Кроме того, прямую трансляцию из Лондона организовывают российские "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1", а также белорусский "Беларусь 5".

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Отметим, что "Арсенал" и "Атлетико" никогда не пересекались друг с другом в официальных матчах. Команды встречались лишь однажды в товарищеском матче. Летом 2009 года "канониры" на "Эмирейтс" обыграли испанцев – 2:1. Та игра запомнилась совершенно фантастической концовкой. На 86-й и 89-й минутах за "Арсенал" отличился Андрей Аршавин, а на 88-й минуте у "матрасников" забил Херман Пачеко.

Как сообщал "Обозреватель", в Мексике неизвестными был украден Кубок Лиги Европы УЕФА.