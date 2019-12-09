Есть договоренность: Яремчук раскрыл планы на будущее в Бельгии

Роман Яремчук проводит великолепный сезон в чемпионате Бельгии, с августа забив уже 21 гол за "Гент". Поэтому украинец уже попал в трансферный список нескольких серьезных клубов.

Однако осенью сам Роман продлил контракт с "Гентом" и уверен, что, скорее всего, не покинет Бельгию зимой. Но ситуация может сложиться и иначе.

Роман Яречук наколотил уже более 20 голов за неполную половину сезона

"Подписание нового контракта – большое доверие. Кроме того" Гент "заинтересован в моем прогрессе в перспективе хорошего трансфера – клуб это прямо говорит мне. Поэтому когда будет действительно хорошее предложение по трансферу, "Гент" 100 процентов отпустит меня, тут уж я полностью доверяю клубу", - рассказал Роман в интервью OBOZREVATEL.

"Гент" 100 процентов отпустит, когда возникнет достойное предложение. Правда, очень сложно сказать, что это осуществится зимой. Сейчас "Гент" выступает на всех фронтах (разговор состоялся еще до вылета из Кубка Бельгии в 1/8 финала от "Шарлеруа" (0:1). – прим. авт.). В таком свете клуба глупо отпускать меня зимой, поэтому между нами есть определенная договоренность, что, скорее всего, я останусь в "Генте" до конца сезона. Но, как я говорил выше, могут быть и предложения, от которых сложно отказаться", - подчеркнул Яремчук.

24-летний Роман Яремчук играет за бельгийский "Гент" с лета 2017 года, а в этом сезоне настоящий фурор как в Бельгии, так и в Европе. За неполных четыре месяца этого сезона Яремчук уже забил 21 гол за клуб (17) и сборную Украины в различных турнирах, борясь с "Гентом" за чемпионство и забив один из голов в ключевом матче сборной Украины в квалификации Евро-2020 против Португалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яремчука уже хотели пригласить к себе клубы из Италии и Турции, а его трансферная стоимость повысилась в 3 раза после ухода из "Динамо" в "Гент".

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