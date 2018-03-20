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Еще одна страна объявила бойкот ЧМ-2018 в России

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Президент Республики Польша Анджей Дуда и ряд других чиновников страны приняли решение отказаться от поездки в Россию на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил глава администрации Дуды Кшиштоф Щерски.

"Есть очень важная информация – накануне президент принял решение, что не будет участвовать как представитель Польши на чемпионате мира по футболу в России. Пока что мы говорим о церемонии открытия турнира, за которой будем следить из какой-то другой страны. Поменяется ли ситуация в случае успешного выступления нашей сборной? Мы просто держим кулаки за наших футболистов", – приводит слова Щерски RMF24.

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Анджей Дуда

Как сообщал "Обозреватель", Великобритания на дипломатическом уровне приняла решение бойкотировать чемпионата мира 2018 года в России. Кроме того, отказаться от поездки в РФ намерены исландские чиновники.

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Темы
ЧМ-2018Бойкот чемпионата мира-2018
Персона
Анджей Дуда
Объект
сборная Польши по футболу
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