"Динамо" в скандальном дебюте Михайличенко с двумя удалениями не смогло обыграть главного аутсайдера УПЛ

Киевское "Динамо" не смогло добыть победу в первом матче под руководством нового тренера Алексея Михайличенко.

Вице-чемпионы Украины в пятом туре Премьер-лиги сыграли вничью на своем поле с последней командой чемпионата донецким "Олимпиком" – 1:1.

"Бело-синие" очень неубедительно провели первые 45 минут игры. За весь тайм хозяева не смогли создать особо острых моментов у ворот соперника, в результате чего болельщики освистали команду.

Начало второй половины выдалось шокирующим для динамовцев. На 52-й минуте одна из редких контратак "Олимпика" завершилась точным ударом Политыло в угол ворот Бойко.

"Динамо" тут же взвинтило темп и через 10 минут капитан команд Виктор Цыганков роскошным обводящим ударом сравнял счет.

На 68-й минуте арбитр игры Виталий Романов принял скандальное решение удалить с поля капитана "Олимпика" Гришко за фол на Вербиче.

После этого хозяева еще больше насели на ворота соперника. За пять минут до конца Беньямин Вербич ударил ногой Драмана и получил прямую красную карточку. В итоге киевляне так и не смогли забить победный мяч, завершив игру вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Динамо" Данило Силва поддержал Украину поздравлением с Днем независимости.

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