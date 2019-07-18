"Динамо" не внесло в заявку на сезон ключевого игрока сборной Украины

Новичок "Динамо", экс-футболист "Зари" Александр Караваев оказался не внесен в заявку столичной команды на новый сезон чемпионата Украины.

Причиной стала задержка с передачей документов. Об этом сообщает "Динамомания". В СМИ отмечают, что футболист будет заявлен за киевлян в ближайшее время.

Александр Караваев dynamomania.com

"Динамо" подало свою заявку в Премьер-лигу 17 июля. В списке А у киевлян присутствуют 19 игроков. Среди них не было новичка команды Александра Караваева, а также нападающего Назария Русина, который уже решил вопрос с трудоустройством на будущий сезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о серьезных проблемах в "Динамо" — из-за травм после сбора в Австрии выбыло из строя 8 игроков.

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