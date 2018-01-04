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Хачериди начинает переговоры по трансферу из "Динамо"

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Технический директор греческого футбольного клуба ПАОК Любош Михел приехал в Киев для переговоров о трансфере защитника "Динамо" Евгения Хачериди. Об этом сообщает to10.gr со ссылкой на свои источники.

Контракт лидера сборной Украины с "бело-синими" заканчивается 30 июня 2018 года, поэтому он может подписывать предварительный контракт с любым другим клубом.

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По информации издания, бывший руководитель отдела международных соревнований донецкого "Шахтёра" сперва попробует договориться с самим игроком о переходе летом, а затем обратится к Игорю Суркису о трансфере украинца уже сейчас.

В текущем сезоне Евгений провел 24 игры в составе столичной команды, в которых забил один гол и сделал одну передачу.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Хачериди может перейти в "Шахтер". Позже агент футболиста дал комментарий.

Персона
Евгений Хачериди
Место
УкраинаКиев
Объекты
ФК Динамо КиевПАОК
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