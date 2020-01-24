"Динамо" на последней минуте проиграло хорватам

Киевское "Динамо" потерпело нелепое поражение от хорватского "Хайдука" на тренировочных сборах в турецком Белеке.
Команда Алексея Михайличенко потерпела неудачу, пропустив единственный гол на последней минуте встрече – 0:1.
Игра получилась не очень интенсивной, так как команды играли на фоне серьезных физических нагрузок. При этом представители Хорватии выглядели немного лучше. Уже на 19-й минуте "Хайдук" заработал пенальти, однако вратарь "Динамо" Георгий Бущан потащил удар с "точки".
Динамо – Хайдук
ФК "Динамо" Киев
После этого команды долго рубились в центре поля, не создавая особых проблем друг другу. На 74-й минуте хорватам удалось забить, но Жайро сделал это из положения вне игры.
Развязка наступила на последней минуте, когда после навеса Теклича с углового Радич с угла вратарской головой перебросил мяч через Бущана, забив победный для "Хайдука" гол.
Свой следующий поединок "бело-синие" проведут против "Динамо-Брест" Артема Милевского в понедельник, 27 января.
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