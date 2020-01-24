"Динамо" на последней минуте проиграло хорватам

Киевское "Динамо" потерпело нелепое поражение от хорватского "Хайдука" на тренировочных сборах в турецком Белеке.

Команда Алексея Михайличенко потерпела неудачу, пропустив единственный гол на последней минуте встрече – 0:1.

Игра получилась не очень интенсивной, так как команды играли на фоне серьезных физических нагрузок. При этом представители Хорватии выглядели немного лучше. Уже на 19-й минуте "Хайдук" заработал пенальти, однако вратарь "Динамо" Георгий Бущан потащил удар с "точки".

Динамо – Хайдук ФК "Динамо" Киев

После этого команды долго рубились в центре поля, не создавая особых проблем друг другу. На 74-й минуте хорватам удалось забить, но Жайро сделал это из положения вне игры.

Развязка наступила на последней минуте, когда после навеса Теклича с углового Радич с угла вратарской головой перебросил мяч через Бущана, забив победный для "Хайдука" гол.

Свой следующий поединок "бело-синие" проведут против "Динамо-Брест" Артема Милевского в понедельник, 27 января.

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