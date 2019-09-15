"Динамо" сенсационно проиграло в скандальном матче "Десне"

Киевское "Динамо" неожиданно проиграло черниговской "Десне" в 7-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:2.

Весь первым тайм динамовцам не хватало скорости и агрессии в завершении атак. Гости уверенно защищались, построив матч на контратаках, и одна из них увенчалась успехом.

На 40-й минуте Карташов вырезал фантастический пас с фланга, который уверенно замкнул Калитвинцев - 0:1.

Спустя 5 минут "Динамо" забило по всем правилам гол в ответ, который не был засчитан. Главный арбитр Виктор Копиевский принял скандальное решение, отказавшись признавать очевидный факт, что мяч пересек линию ворот.

На повторе было четко видно, что кожаная сфера полностью влетела в рамку.

Подопечные Михайличенко сравняли счет сразу после перерыва. На 49-й минуте пошла скидка на Кадири, тот в касание "выстрелил" по воротам. Паст смог вытащить из угла, но уверенно на добивании сыграл Беседин - 1:1.

"Динамо" продолжило атаковать, но делало это однообразно, пытаясь решить вопрос навесами. Черниговцы без проблем пристроились к такой манере соперника и легко отбивались, а на 56-й минуте Филиппов забил просто фантастически гол пяткой в касание.

В оставшееся время хозяева пытались сравнять счет, раз за разом наваливая атаки на ворота Паста, но продолжая это делать без оригинальности, используя лишь длинные верховые передачи.

"Динамо" – "Десна" 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 40 Калитвинцев, 1:1 – 49 Беседин, 1:2 – 56 Филиппов.

Динамо – Бойко, Бурда, Миколенко, Кадар, Караваев, Мохаммед (Фран Соль, 85), Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), де Пена (Родригеш, 46), Буяльский, Беседин.

Десна – Паст, Имереков, Гитченко, Фаворов, Мостовой, Калитвинцев, Картушов, Огиря (Ермаков, 83), Богданов (Домбровский, 78), Фаворов, Филиппов (Конопля, 89).

Предупреждения: де Пена (45), Огиря (76), Паст (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свой поединок провели "Шахтер" и "Заря". Игра в Харькове на ОСК "Металлист" изобиловала острыми моментами и завершилась со счетом 4:3 в пользу чемпионов Украины.

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