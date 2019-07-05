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Буффон неожиданно отказал "Ювентусу" после подписания контракта

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Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который накануне официально вернулся в туринский "Ювентус", отказался быть капитаном команды.

41-летний футболист признался, что возобновил карьеру в "старой сеньоре" не для того, чтобы устраивать переполох в коллективе.

"Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини – капитанскую повязку. Однако я вернулся сюда не для того, чтобы что-то забирать у кого-то. Я горд, что у меня будет такой капитан, Кьеллини мне как брат. Какой номер? Подумал о 77-м. Я под этим номером играл в "Парме" перед отъездом в Турин", – приводит слова Буффона "Матч ТВ" со ссылкой на Goal.com.

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Джанлуиджи Буффон

Джанлуиджи Буффон

ФК "Ювентус"

Напомним, что летом минувшего года Джанлуиджи покинул "Ювентус", в котором выступал 17 лет, перейдя во французский ПСЖ.

Как сообщал OBOZREVATEL, итальянский клуб Лиги чемпионов отказался от звезды сборной Украины.

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Тема
Чемпионат Италии
Персона
Джанлуиджи Буффон
Тег
ФК Ювентус
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