Буффон неожиданно отказал "Ювентусу" после подписания контракта

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон, который накануне официально вернулся в туринский "Ювентус", отказался быть капитаном команды.
41-летний футболист признался, что возобновил карьеру в "старой сеньоре" не для того, чтобы устраивать переполох в коллективе.
"Щенсны хотел отдать мне первый номер, а Кьеллини – капитанскую повязку. Однако я вернулся сюда не для того, чтобы что-то забирать у кого-то. Я горд, что у меня будет такой капитан, Кьеллини мне как брат. Какой номер? Подумал о 77-м. Я под этим номером играл в "Парме" перед отъездом в Турин", – приводит слова Буффона "Матч ТВ" со ссылкой на Goal.com.
Джанлуиджи Буффон
ФК "Ювентус"
Напомним, что летом минувшего года Джанлуиджи покинул "Ювентус", в котором выступал 17 лет, перейдя во французский ПСЖ.
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