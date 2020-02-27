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28 февраля • обновлено в 00:49
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Максим Богданов
Максим Богданов

"Шахтер" прошел "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы - видео голов

"Шахтер" прошел "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы - видео голов
Результативный матч состоялся в Лиссабоне на легендарном "Эштадиу да Луш"
13т Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы сыграл вничью с "Бенфикой" 3:3 и с учетом домашней победы 2:1 в первом матче неделю назад вышел в следующую стадию турнира.

Бенфика - Шахтер

Бенфика - Шахтер

Матч начался феерически. С первых секунд хозяева большими силами пошли в атаку, прижав "горняков" к своим воротам и на 9-й минуте открыли счет. Пицци красивым обводящим ударом положил четко в угол - 1:0.

Бенфика - Шахтер

Бенфика - Шахтер

(c) ФК Шахтер

Забив мяч "Бенфика" расслабилась, за что была сразу наказана. Додо получил блестящий пас на фланг в свободную зону, добежал до вратарского, где идеально прострелил на Мораеса. Украинский бразилец вместе с защитниками и мячом влетел в ворота - 1:1.

Подгоняемые зрителями чемпионы Португалии бросились отыгрываться, раз за разом отгружая передачи с флангов на противоположные стороны. "Шахтер" ушел в глухую оборону и на 36-й минуте пропустил второй гол. Высоченный Рубен перепрыгнул Матвиенко с подачи углового и головой ювелирно точно положил под штангу - 1:2.

Оставшееся время до перерыва ощущалось отсутствие у "Шахтера" системного плана в обороне. Бразильские хавбеки, теряя мяч в нападении, не возвращались назад, а бросали на произвол украинских защитников.

Бенфика - Шахтер

Бенфика - Шахтер

"Пожары" на подступах к штрафной Пятова возникали один за одним, заставляя голкипера сборной Украины работать на полную мощность.

Второй тайм начался для чемпионов Украины катастрофически. Пас Матвиенко Пятову перехватил Рафа Силва и отправил кожаную сферу в пустые ворота - 3:1.

Португальцы на трибунах еще не успели перестать праздновать гол, когда "Шахтер" реализовал свой второй голевой момент в игре. Тарас Степаненко набежал в штрафную с углового и вколотил в сетку Влаходимоса - 3:2.

Футболисты "Бенфики" 15 минут провели в штурме, но забить так и не смогли. "Шахтеру" изредка удавались острые контратаки, которые на 71-й минуте привели к сверхважному голу.

Тайсон сделал разрезной пас слева на Тете, тот вернул назад на 11-метровую отметку, где Алан Патрик от газона сделал счет 3:3.

Бенфика - Шахтер

Бенфика - Шахтер

(c) ФК Шахтер

Бенфика - Шахтер

Бенфика - Шахтер

(c) ФК Шахтер

"Бенфика" Португалия – "Шахтер" Украина 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 1:0 – 9 Пицци, 1:1 – 12, автогол Рубен Диаш, 2:1 – 36 Рубен Диаш, 3:1 – 47 Рафа Силва, 3:2 – 49 Степаненко, 3:3 – 71 Алан Патрик.

Бенфика – Влаходимос, Гримальдо, Томаш Тавареш, Рубен Диаш, Ферру, Шикинью (Сеферович, 67), Таарабт, Рафа Силва, Вайгль, Пицци (Жота, 79), Диего Соуза (Винисиус, 79).

Шахтер – Пятов, Додо, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Тайсон (Коноплянка, 86), Марлос (Тете, 62), Степаненко, Алан Патрик (Хочолава, 90), Маркос Антонио, Мораес.

Предупреждения: Исмаили (43), Рафа Силва (50), Тайсон (83), Коноплянка (87).

Жеребьевка стадии 1/8 финала пройдет 28 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Новости
На матче "Шахтера" в Премьер-лиге Украины произошло историческое событие

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча 1/18 финала между этими командами состоялась неделю назад в Харькове на ОСК "Металлист" и завершилась со счетом 2:1. Решающий гол на 72-й минуте забил Виктор Коваленко.

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Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Лига Европы Шахтер – Бенфика
Место
Португалия Лиссабон
Теги
ФК Шахтер ФК Бенфика
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А как там играют росейские мельдониеисты? Шото ни по одному каналу этот одичалый скот не показывают! А, да! Эти росейские уpoды пролетели везде! Точно! Это даже с допингом! А шо ж с этими скотами будет, если играть без допинга? Они на второй тайм и из раздевалки не выйдут? Свoлота паРРашная - кpивоногие пешеходы!
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2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Браво, ШАХТАР! (с)
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3
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коршун федот
коршун федот
Шахтар-красава. Наступний сезон має грати на Донбас-Арені.
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3
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