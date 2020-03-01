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1 марта • обновлено в 21:22
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7-й трофей! Зинченко с "Манчестер Сити" выиграл Кубок английской лиги

7-й трофей! Зинченко с "Манчестер Сити" выиграл Кубок английской лиги
Александр вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут
4.9т Читать материал на украинском

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко завоевал Кубок английской лиги. В финале подопечные Пепа Гвардиолы со счетом 2:1 обыграли "Астон Виллу".

По итогам встречи украинец вошел в топ-3 лучших среди игроков обеих команд, получив от WhoScored оценку 7,4.

За матч Зинченко один раз ударил по воротам, совершил 112 касаний к мячу (больше всех), отдал 81 точную передачу (больше всех) и 4 ключевых паса (делит первое место).

Саша выиграл 6 верховых мячей (делит первое место), совершил 3 отбора (лучший в "Сити") и сделал 3 выноса.

Для 23-летнего футболиста сборной Украины этот трофей стал 7-м по счету в составе "Сити". Ранее наш соотечественник по два раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

"Астон Вилла" – "Манчестер Сити" 1:2 (1:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 20 Агуэро, 0:2 – 30 Родри Эрнандес, 1:2 – 41 Саматта.

Астон Вилла – Нюланд, Таргетт, Гильбер, Мингз, Аль-Мухаммади (Трезеге, 70), Грилиш, Дуглас Луис, Эль-Гази (Хурихэйн, 70), Накамба, Энгельс, Саматта (Дэвис, 80).

Манчестер Сити – Браво, Зинченко, Стоунз, Уокер, Фернандиньо, Гюндоган (де Брюйне, 58), Родри Эрнандес, Фоден, Сильва (Бернарду Силва, 77), Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 84).

Предупреждения: Стерлинг (57), Родри Эрнандес (60), Аль-Мухаммади (68), Накамба (72), Мингз (90).

Александр Зинченко (в черном)

Александр Зинченко (в черном)

Александр Зинченко (в черном)

Александр Зинченко (в черном)

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Зинченко установил рекорд среди футболистов и показал фокус — опубликовано видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января британские СМИ высоко оценили игру украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в матче 1/32 финала Кубка Англии против "Порт Вейла" (4:1).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
Тег
ФК Манчестер Сити
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