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Владимир Спиваковский
Владимир Спиваковский
Президент Международной корпорации "Гранд"Все статьи автора

Сборная Украины – чемпион мира по футболу!

1.2т

Ну, вот и первая победа новой власти.

Сборная Украины - ЧЕМПИОН МИРА ПО ФУТБОЛУ.

Раньше об этом только анекдоты слагали. Считали недостижимой сказкой. А теперь вот наяву. Даже если это юниоры до 20 лет.

Их уже там всех раскупили. Потому что ребята заслужили самой высокой оценки.

Сборная Украины – чемпион мира по футболу!

И никакой ВВП Южной Кореи не помог корейцам выиграть у нищей и разоренной страны.

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Значит, потенциал есть. Теперь нам надо всю нашу потенциальную энергию превратить в кинетическую энергию и набрать скорость.

В принципе, посильно.

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Автор
Владимир СпиваковскийВладимир Спиваковский
Место
Украина
Теги
Збірна України з футболуМолодежная сборная Украины по футболу
Источник
Источник:Facebook Владимира Спиваковского
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
Всё верно, главное подальше от мokшан!
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