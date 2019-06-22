"Органы поменялись местами": Зинченко показал, что вытворяет с новой девушкой

Украинский футболист английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко проводит первый совместный отпуск со своей новой девушкой - телеведущей каналов "Футбол 1/2" Владой "Седан" Щегловой.

Александр Зинченко и Влада Щеглова Instagram

Александр Зинченко и Влада Щеглова Instagram

Игрок сборной Украины полетел отдыхать в США на знаменитый Six Flags Magic Mountain. Это тематический парк площадью 262 акра, расположенный в Санта-Кларита, штат Калифорния, в окрестностях Валенсии, в 20 км к северо-западу от центра Лос-Анджелеса.

Спортсмен у себя в Instagram выложил захватывающее дух видео, на котором он съезжает на американских горках.

"Все органы поменялись местами после этого аттракциона", - подписал ролик Зинченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Щеглова произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

Девушка собрала огромное число восторженных комментариев фотографиями в купальнике.

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