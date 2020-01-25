"Нифига себе!" Яна Клочкова поразила откровенной фотосессией

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительной фотосессией.
37-летняя спортсменка снялась у киевского фотографа Ирины Кудриной, выложив несколько откровенных кадров в нижнем белье.
Снимки вызвали бурную реакцию в комментариях. Пользователи, не сдерживая эмоций, восхищаются внешностью украинки.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей соотечественницы.
Яна Клочкова
@yana_klochkova
Яна Клочкова
@yana_klochkova
Яна Клочкова
@yana_klochkova
Яна Клочкова
@yana_klochkova
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Клочкова похвасталась своей "фигурой-персиком" в бассейне, а также поразила роскошным нарядом с декольте.
Ранее Яна Клочкова произвела фурор в сети, поучаствовав в эффектной фотосессии. Наша пловчиха примерила на себя брючный костюм белого цвета, причем на одном из снимков спортсменка позировала без бюстгальтера.
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