"Нифига себе!" Яна Клочкова поразила откровенной фотосессией

Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительной фотосессией.

37-летняя спортсменка снялась у киевского фотографа Ирины Кудриной, выложив несколько откровенных кадров в нижнем белье.

Снимки вызвали бурную реакцию в комментариях. Пользователи, не сдерживая эмоций, восхищаются внешностью украинки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Яна Клочкова @yana_klochkova

Яна Клочкова @yana_klochkova

Яна Клочкова @yana_klochkova

Яна Клочкова @yana_klochkova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Клочкова похвасталась своей "фигурой-персиком" в бассейне, а также поразила роскошным нарядом с декольте.

Ранее Яна Клочкова произвела фурор в сети, поучаствовав в эффектной фотосессии. Наша пловчиха примерила на себя брючный костюм белого цвета, причем на одном из снимков спортсменка позировала без бюстгальтера.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!