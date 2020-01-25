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25 января • обновлено в 14:31
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"Нифига себе!" Яна Клочкова поразила откровенной фотосессией

3.2т
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Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова поразила своих подписчиков в Instagram соблазнительной фотосессией.

37-летняя спортсменка снялась у киевского фотографа Ирины Кудриной, выложив несколько откровенных кадров в нижнем белье.

Снимки вызвали бурную реакцию в комментариях. Пользователи, не сдерживая эмоций, восхищаются внешностью украинки.

"Нифига себе!" Яна Клочкова поразила откровенной фотосессией
"Нифига себе!" Яна Клочкова поразила откровенной фотосессией

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Яна Клочкова

Яна Клочкова

@yana_klochkova

Новости
37-летняя Яна Клочкова снялась в откровенной фотосессии

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Клочкова похвасталась своей "фигурой-персиком" в бассейне, а также поразила роскошным нарядом с декольте.

Ранее Яна Клочкова произвела фурор в сети, поучаствовав в эффектной фотосессии. Наша пловчиха примерила на себя брючный костюм белого цвета, причем на одном из снимков спортсменка позировала без бюстгальтера.

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Автор
Максим Богданов
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