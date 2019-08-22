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Мировая знаменитость неожиданно примерила форму "Шахтера"

1.1т Читать материал на украинском

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор МакГрегор сфотографировался в футболке "Шахтера". Фото опубликовано в сториз Instagram донецкого клуба.

Отметим, что у горняков и ирландского бойца один спонсор — Parimatch. Фото со знаменитостью опубликовано в рамках рекламной кампании бренда.

Мировая знаменитость неожиданно примерила форму "Шахтера"

Instagram "Шахтера"

31-летний Конор МакГрегор в своем последнем поединке в UFC уступил Хабибу Нурмагомедову. Это было его четвертое поражение при 21 победах в ММА. Также он в боксерском поединке уступил Флойду Мейвезеру.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нурмагомедов разнес Конора за гнусный инцидент в пабе, когда ирландский боец ударил исподтишка пожилого мужчину.

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Персона
Конор МакГрегор
Тег
ФК Шахтер
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Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
особенно он стал знаменитым когда пьяный в баре двинул деду по харе. нуну.
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