Мировая знаменитость неожиданно примерила форму "Шахтера"

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC Конор МакГрегор сфотографировался в футболке "Шахтера". Фото опубликовано в сториз Instagram донецкого клуба.

Отметим, что у горняков и ирландского бойца один спонсор — Parimatch. Фото со знаменитостью опубликовано в рамках рекламной кампании бренда.

Instagram "Шахтера"

31-летний Конор МакГрегор в своем последнем поединке в UFC уступил Хабибу Нурмагомедову. Это было его четвертое поражение при 21 победах в ММА. Также он в боксерском поединке уступил Флойду Мейвезеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Нурмагомедов разнес Конора за гнусный инцидент в пабе, когда ирландский боец ударил исподтишка пожилого мужчину.

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