''А девушка созрела'': Свитолина снялась для эротического календаря - фотофакт

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снялась в откровенной фотосессии для календаря модного журнала XXL. На своей странице в Instargam теннисистка запостила фото страницы со своим изображением.

Фанаты оценили новый образ Свитолиной. Подписчики восхитились необычным имиджем спортсменки. "Очень горячая", "Кайф фото", "Огонь фото", "Как же я завидую Гаэлю Монфису", "А девушка созрела", - комментировали снимок украинской теннисистки поклонники.

Новости Свитолина установила рекорд Украины

Напомним, что во время матча второго раунда Открытого чемпионата Австралии в боксе нашей теннисистки сидел французский теннисист Гаэль Монфис. После поединка первая ракетка Украины призналась, что встречается со своим коллегой. Элина научила своего парня говорить на русском и показала, как они вместе проводят свободное время.

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина www.instagram.com/elisvitolina

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина повторила свой рекорд, пробившись в четвертьфинал Australian Open. Однако путевку в полуфинал соревнований наша спортсменка проиграла победительнице Открытого чемпионата США Наоми Осаке.

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