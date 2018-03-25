Знаменитый боксер-скандалист, плюнувший в Кличко, выиграл бой нокаутом - опубликовано видео

Супертяжеловес Дерек Чисора (28-8, 20 КО) легко завалил француза Закария Аззузи (14-3-2, 10 КО). Бой прошел в Лондоне на "О2 Арена" и завершился во 2-м раунде после правого хука 34-летнего британского боксера.

Чисора - Аззузи

Чисора - Аззузи

Чисора - Аззузи

Чисора - Аззузи

Напомним, что Дерек перед боем с Кличко-старшим в 2012 году ударил Виталия, а уже на ринге, непосредственно перед поединком, плюнул водой в лицо младшему брату, Владимиру.

Как сообщал "Обозреватель" в ноябре прошлого года Чисора проиграл бой за титул чемпиона Европы по версии EBU. Встреча на вечере бокса в Монако против немца Агита Кабайела (17-0, 12 КО) завершилась в пользу действующего чемпиона раздельным решением судей: 114:114, 115:114,115:113.