Усику — 32! В сети вспомнили лучшие бои украинского чемпиона

17 января абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику исполнилось 32 года.

В честь дня рождения прославленного украинского боксера в сети вспомнили самые яркие моменты в спортивной биографии крымчанина. Его бои в любительской карьере за "Украинских атаманов" и эффектные поединки в профи стали настоящим украшением мирового бокса.

Чемпионскую карьеру в профессионалах Усик начал 18 сентября 2016 года, когда в поединке за пояс WBO в тяжелом весе побил поляка Кшиштофа Гловацки. Встреча продлилась все 12 раундов и победителя определили судейские оценки 119:109, 117:111, 117:111.

17 декабря 2016 года Усик защитил в США свой титул WBO в поединке против Табисо Мчуну из ЮАР. Для украинского боксера это был дебютный поединок за океаном и он завершился эффектным нокаутом украинца в 9-м раунде.

9 апреля 2017 года Усик провел еще одну уверенную защиту титула, побив американца Майкла Хантера. Поединок состоялся в Мэриленде (США). Украинец победил единогласным решением судей — 117:110, 117:110, 117:110.

В 2017 Александр принял участие во Всемирной боксерской суперсерии и выиграл ее, став абсолютным чемпионом мира. За год украинский боксер разобрался с Марко Хуком, Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым.

11 ноября 2018 года Усик защитил титулы чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс по версии журнала The Ring. Бой в Англии на стадионе "Манчестер Арена" против местного боксера Тони Белью (30-2-2, 20 КО) завершился нокаутом в 8-м раунде.

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