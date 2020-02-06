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7 февраля • обновлено в 08:29
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Усик устроил перепалку с ветераном АТО: спортивные итоги 5 февраля

3.9т
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Россию хотят не пустить на чемпионат мира по футболу 2022 года, а Александр Усик устроил перепалку в сети с воином АТО.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 5 февраля.

Кроме того, фанатов бокса озадачило фото братьев Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
допинговый скандал ЧМ-2022
Персона
Александр Усик
Теги
WADA сборная России по футболу
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