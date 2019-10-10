Усик отказался драться с боксерами из России: названа причина

Промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика Александр Красюк объяснил, почему была отвергнута кандидатура русского боксера Александра Устинова.

"У нас было пять альтернативных вариантов. Мы рассудили, что Уизерспун будет, наверное, наиболее подходящим дебютом для Саши. По Устинову скажу, что у нас не было такой альтернативы. Прежде всего, это нежелание Усика драться с боксерами из России во избежание кривотолков. А, с другой стороны, Саша Устинов уж слишком возрастной боксер для Усика, и в последних четырех поединках он три раза проигрывал. Поэтому он не очень, мягко говоря, подходящий кандидат", – сказал Красюк.

По словам Красюка найти замену Спонга было несложно.

"Такая ситуация не новая, такое происходит. Благо, что бой не за титул чемпиона мира и мы не были ограничены топ-15 рейтинга для поиска соперника - как правило, это очень сильно усложняет задачу. Я бы не сказал, что было сложно, все было очень быстро. Скажу честно, что еще до этой ситуации со Спонгом у меня было несколько вариантов. у Эдди было несколько вариантов, которые мы обсуждали на пути подписания контракта со Спонгом", - отметил промоутер.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины соперник крымчанина Тайрон Спонг попался на допинге. В срочном порядке украинцу был найден новый соперник. Им стал 38-летний боксер из США Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

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