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11 октября • обновлено в 03:28
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Усик отказался драться с боксерами из России: названа причина

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Промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика Александр Красюк объяснил, почему была отвергнута кандидатура русского боксера Александра Устинова.

Усик отказался драться с боксерами из России: названа причина

"У нас было пять альтернативных вариантов. Мы рассудили, что Уизерспун будет, наверное, наиболее подходящим дебютом для Саши. По Устинову скажу, что у нас не было такой альтернативы. Прежде всего, это нежелание Усика драться с боксерами из России во избежание кривотолков. А, с другой стороны, Саша Устинов уж слишком возрастной боксер для Усика, и в последних четырех поединках он три раза проигрывал. Поэтому он не очень, мягко говоря, подходящий кандидат", – сказал Красюк.

По словам Красюка найти замену Спонга было несложно.

"Такая ситуация не новая, такое происходит. Благо, что бой не за титул чемпиона мира и мы не были ограничены топ-15 рейтинга для поиска соперника - как правило, это очень сильно усложняет задачу. Я бы не сказал, что было сложно, все было очень быстро. Скажу честно, что еще до этой ситуации со Спонгом у меня было несколько вариантов. у Эдди было несколько вариантов, которые мы обсуждали на пути подписания контракта со Спонгом", - отметил промоутер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 5 дней до самого ожидаемого боя осени для Александра Усика и всей Украины соперник крымчанина Тайрон Спонг попался на допинге. В срочном порядке украинцу был найден новый соперник. Им стал 38-летний боксер из США Чазз Уизерспун (38-3, 29 КО).

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Персоны
Александр Усик Александр Красюк Чазз Уизерспун Александр Устинов
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Усик - молодец!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Надо было Руцкого брать как раз бы накостылял ему и народ повеселил дома)))
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Кор Павел
Кор Павел
Красавца Усик
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